Wie es auf der Homepage der ratiopharm arena in Neu-Ulm heiß, sind am Donnerstag, den 25. Januar, beide Shows der "DREAM & FLY"-Tour um 16 Uhr und 20 Uhr von der kurzfristigen Absage betroffen.

"Andreas Ehrlich hat zurzeit erhöhtes Fieber. So gern die beiden auftreten würden: Die Ärzte haben Andreas strikt davon abgeraten, am Donnerstag in der ratiopharm arena auf die Bühne zu gehen", heißt es in der Meldung.

Für Ticketbesitzer der Freitags-Shows besteht indes Hoffnung, "dass Andreas ausreichend genesen ist und die Shows stattfinden", so die Veranstalter weiter. Eine finale Entscheidung dazu werde aber auch erst kurzfristig bis Freitagmorgen zu erwarten sein.

Ticketinhaber sollen zeitnah vom Veranstalter über das weitere Vorgehen informiert werden. Veranstalter und Management der beiden Magier bitten "um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung".