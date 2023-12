Abenteuer OrangenAktion

Samstagmorgen, 9.00 Uhr, an verschiedenen Orten in Laichingen treffen sich die Helferinnen und Helfer der OrangenAktion. Sie gehen in eine Jungschar des CVJM oder sind Konfirmanden. Vor ihnen steht eine große Aufgabe: Bis zum Mittag sollen sie Bio-Orangen an jeder Wohnungs- und Haustür in ihrem Gebiet anbieten. Mit Leiterwägen und Schlitten machen sie sich auf den Weg.

Die Straßen sind verschneit, die Luft ist kalt. Aber an den Haustüren erwarten sie immer wieder freundliche Spender, die ihnen Bio-Orangen abnehmen - das motiviert. Mit viel Mut und Selbstvertrauen engagieren sich die Kinder und Jugendlichen und machen wertvolle Erfahrungen. Der Erlös unterstützt das EJW-Weltdienst-Projekt im Sudan. In Engaz, einem Flüchtlingsgebiet, ermöglicht der YMCA Kindern eine Schulbildung. Straße um Straße, Haus um Haus arbeiten sich die ehrenamtlichen Helfer voran. Nach getanem Dienst wartet im AlbanPlus ein leckeres Mittagessen. Erschöpft und zufrieden endet dort die OrangenAktion für die Jungscharler und Konfis. Falls Ihre Türe am Samstag vergessen wurde, oder Sie nochmal Orangen kaufen möchten, können Sie dies beim Hofladen Länge tun. Dort gibt es die letzten Bio-Orangen gegen eine Spende.