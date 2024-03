A-Junioren des SV Westerheim holen 0:2 Rückstand auf

Spannung pur beim Aufeinandertreffen des SV Westerheim und der 3 Plätze besser platzierten TSG Balingen am Samstag, 2.3.2024. Die Gäste nicht erfreut, dass das Spiel auf dem Platz vor dem Sportheim standfand, der durch die Witterung und durch den Trainingsbetrieb rau, holprig und rutschig ist. Die Gastgeber kamen dann auch mit den Verhältnissen besser zurecht. Die Balinger, ansonsten Kunstrasen gewöhnt, rutschten aus oder hatten mit der Ballkontrolle Probleme. Nachdem der erste Elan des SVW verflogen war und die guten Möglichkeiten nicht genutzt werden konnten, passten sich die Gäste den Verhältnissen an und agierten ebenfalls konsequent in der Verteidigung und mit langen Bällen in die Angriffsreihe. Glück für die TSG, das der vom Schlussmann durchgerutschte Ball neben das Tor ins Aus ging. Ansonsten konnte er die zahlreichen Abschlüsse der Westerheimer Angriffsreihe aber entschärfen. Auf der Gegenseite musste sich Schlussmann Marius Kneer mehrmals mächtig strecken und mit zwei guten Reflexen den Rückstand verhindern. In der 38. Spielminute war er aber gegen den Flachschuss ins recht untere Eck machtlos. Bis zur Halbzeit die Gäste mit Übergewicht, aber ohne Torerfolg.

Zur Halbzeit hatte Trainer Nico Bültmann wohl die richtigen Worte gefunden, denn die Älbler hatten die erste Viertelstunde ein Übergewicht. Gegen die tiefstehende Sonne hatte es der Keeper der Gäste schwer. Aber Zuwenig schossen die Hausherren aufs Tor, um diesen Vorteil zu nutzen. In der 65. Minute verschätzte sich Schlussmann Kneer bei einem weiten Ball und die Kugel landete zum 0:2 im Netz. Dann bewies der SVW tolle Moral. Hatte Lars Lehner aus kurzer Distanz den Abschluss noch vertändelt, gelang in der 71. Minute Ben Maier der Torerfolg zum 1:2 Anschlusstreffer. Die Gäste nicht ohne Torgefahr. Torwart Kneer musste erneut zweimal sein Können beweisen und Schüsse aus kurzer Distanz abwehren. Der unermüdliche Einsatz der Kicker des Sportvereins wurde in der 85. Minute belohnt. Lehner passt den Ball in den Strafraum, wo Arda Gül gerade so den Ball am Torwart vorbei, an den Innenposten und ins Tor spitzelt. Verdienter Jubel beim SV Westerheim nach diesem Ausgleichstreffer. In der verbleibenden Spielzeit passierte nichts Entscheidendes mehr.

Am kommenden Spieltag ist der Tabellenführer VfB Friedrichshafen Gast in Westerheim.