70 Jahre Mitgliedschaft für Hildegard Nille

Hauptversammlung beim Albverein Westerheim am 18. November ‐ 30 Mitglieder und Gäste konnte die Vereins-Teamsprecherin Ute Rehm bei der Hauptversammlung im Sängerheim in Westerheim begrüßen.

Nach dem gemeinsamen Essen berichtete sie in ihrem Jahresrückblick von vielen schönen Aktionen und Arbeitseinsätzen. Die Fackelwanderung zum Funkenfeuer wurde von Jung und Alt sehr gut angenommen. Die Sonnwendfeier musste leider abgesagt werden. Der sehr schöne und interessante Jahresausflug führte nach Kelheim zur Befreiungshalle und anschließend machten die Ausflügler eine wunderschöne Schifffahrt durch den Donaudurchbruch zum Kloster Weltenburg. Zwei Tage hat die Ortsgruppe in der Weidacher Hütte bewirtet. Ute Rehm dankte allen, die sich in irgendeiner Weise einbrachten.

Die Schriftführerin Jeanette Reuß berichtete von vier harmonisch verlaufenen Ausschusssitzungen. Die Sitzungen waren immer beinahe vollständig besucht und von daher beschlussfähig.

Kassier Uwe Weber konnte von einem soliden Kassenstand berichten. Gute Einnahmen hatte der Verein beim Weihnachtsmarktstand. Ein ansehnlicher Gewinn wurde durch eine Altkleidersammlung im Frühjahr erzielt, außerdem vom Kuchenverkauf in der Weidacher Hütte. Auch Spenden gingen ein, so dass der Kontostand ausgeglichen ist. Einen Zuschuss für die Mitglieder gab’s beim Ausflug. Kassenprüferin Anna Sandkuhl bestätigte eine einwandfreie Kassenführung.

Wanderwart Franz Rehm zählte auf, welch großes Wanderprogramm in diesem Jahr von insgesamt 16 Wanderführern absolviert wurde:. Es waren insgesammt 59 Aktionen an denen 751 Erwachsene und 37 Kinder teilgenommen haben. Die Gesamtstrecke betrug 669 km.

Die Entlastung wurde von der stellvertretenden Bürgermeisterin Wilma Rauschmaier beantragt, die Mitglieder entlasteten die Vorstandschaft einstimmig.

Frau Rauschmaier fand lobende Worte für den Albverein. Das Angebot des Albvereins ist sehr vielfältig, es ist für jeden was dabei. Auch kommen Kultur und Brauchtum sowie Umweltschutz nicht zu kurz.

Das Wanderprogramm 2024 wurde von Kerstin Weber vorgestellt. Es gibt wieder zahlreiche Halb-und Ganztagswanderungen. ausserdem Schneeschuhtouren, Radtouren und vieles mehr. Ein Highlight sind Wandertage in der sächsischen Schweiz. Außerdem gibt es jeden Monat ein Angebot, das für Familien mit Kindern geeignet ist.

Es war eine rundum gelungene Hauptversammlung.