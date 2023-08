56 Kinder genossen professionelles Fußballtraining

Seit etwa zehn Jahren macht die VfB–Fußballschule alle zwei Jahre Station in Herbertingen im Wechsel mit Hundersingen. Dabei ist es das Ziel, den Nachwuchskickern ein kindgerechtes Fußballtraining anzubieten. Aber auch Kinder, die bisher mit dem „runden Leder“ noch nicht in Kontakt waren, konnten hier mal testen, ob ihnen das Fußballspielen Spaß macht. Für 55 Jungs und einem Mädchen aus der Gesamtgemeinde auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, die sie mit vier professionellen Trainern auf der Sportanlage in Hundersingen machten.

Möglich macht diese Fußballschulung seit Jahren die Herbertinger Lilly–Jordans–Stiftung. Kinder aus der Gesamtgemeinde könne sich hierzu anmelden und das Interesse war dieses Mal wieder groß. Die Kinder beteiligen sich mit einem finanziellen Beitrag an den Kosten des Camps und den Hauptanteil trägt dann die Stiftung. Ein fünfstelliger Betrag, der hier gezielt eingesetzt wird für die Verpflegung, Trainer und alles, was mit der Fußballschulung zusammenhängt. Die Vereinsfarben Blau/Weiß der Sportfreunde Hundersingen wurden fast eine Woche lang ausgetauscht mit Weiß/Rot, den Vereinsfarben das VfB Stuttgart. Auf der Sportanlage wurden dann die Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren in Gruppen aufgeteilt und spezifisch fußballtechnisch geschult. Die Nachwuchskicker waren vollauf begeistert. Manuel Bierig, Cheftrainer und Leiter der Camps sowie Fördertrainings, gehört in Herbertingen/Hundersingen „schon fast zum Inventar“ und mit den anwesenden Stiftungsräten Alban Weiß und Albert Harsch pflegt man fast schon ein freundschaftliches Verhältnis. Er hatte drei ausgebildete Fußballtrainer mitgebracht, sodass individuell auf das jeweilige Leistungsniveau der Kinder eingegangen werden konnte. Ihm ist aber auch wichtig, dass dabei die soziale Komponente wie Teamfähigkeit und Gemeinschaftsgefühl nicht zu kurz kommen.

Am letzten Tag der Fußballschulung dann eine große Überraschung für die Kinder: „Fritzle“, das VfB–Maskottchen, war extra nach Hundersingen angereist. Von ihm durften sich alle Kinder ein Autogramm auf das Trikot, Schuhe oder auch auf die Stutzen schreiben lassen. Am Schluss des Camps dann das obligatorische Fußballspiel Kinder gegen ihre Familienangehörigen, die danach ihre „angehenden Profis“ nach vier tollen Tagen wieder mit nach Hause nehmen durften.