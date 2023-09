5. Heroldstatter LK-Tennisturnier

Was für ein Wochenende für die Tennisabteilung des SC Heroldstatt! Bereits zum fünften Mal organisierte die Tennisabteilung ein Leistungsklassen-Turnier, was zwischenzeitlich weit über den Alb-Donau Kreis hinaus bekannt ist. Aus nah und fern reisten die Tennis begeisterten Damen und Herren, sowie Jugendliche U18 am Wochenende 23./24. September auf den Autenrieth-Kunststofftechnik-Court im Sportzentrum Heroldstatt an.

Am Freitag Nachmittag ging es mit den Jugendlichen U18 los. Es war fantastisch mit anzusehen, was für ein schönes Tennis die Jugendlichen spielen und wie viel Freude die Jugendliche am Tennisspielen haben. Auch im Tennissport gibt es, zu früher und jetzt, einen unglaublichen Unterschied, was die Spielweise und die Technik betrifft. Die Jugendlichen hatten sichtlich Spaß und die Zuschauer sahen tolle Ballwechsel und faire Spiele.

Am Samstag ging es dann weiter mit den Doppeln, die als Mixed gespielt wurden. Bereits vor Anmeldeschluss waren die Tage Samstag und Sonntag ausgebucht. Zahlreichen Spielern musste eine Absage erteilt werden, da nur 24 Paarungen pro Tag angenommen werden konnten. Es wäre zeitlich nicht machbar gewesen, auf vier Plätzen mehr Paarungen anzunehmen.

Am Sonntag ging es dann weiter mit Damen-Doppel und Herren-Doppel. Alle, die den Tennissport lieben, sei es als Spieler oder auch als Zuschauer, sind an diesem Wochenende auf ihre Kosten gekommen. Tolle Ballwechsel und spannende Spiele waren zu sehen.

Bei einem LK-Turnier werden die Paarungen nach ihrer Leistungsklasse eingeteilt und treffen somit auf einen ungefähr gleich starken Gegner. Es geht darum bei einem Sieg seine Leistungsklasse zu verbessern oder zu halten. Jede Paarung hat an einem Tag zwei Spiele.

Beginnend mit der Ausschreibung im Frühjahr, die Planung und Einteilung der Spieler, sowie die Betreuung und Koordination des Spielbetriebs des gesamten Wochenendes, lag wieder in den Händen der mittlerweile routinierten Turnierleitung unter Sandra und Brigitte Peters. Natürlich stand das Tennisspielen im Vordergrund, doch für das leibliche Wohl war wieder einmal bestens gesorgt. Danke an das Orgateam, Tanja Deschenhalm, Ingrid Ensle,Julia Füllemann, Teresa Knehr, Sissy Kley-Bosler und Simone Hettrich, sowie an die Grillmeister Reiner und Max Peters, Felix Hettrich und Christopher Brauchle.