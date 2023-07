41. Stadtpokalschießen der Schützengilde entschieden

Die Schützengilde Laichingen hat letzte Woche wieder ihr Stadtpokalschießen ausgetragen. Der Pokal für die Damen ging an „Landjugend 1“, bei den Herren war die Mannschaft „AH Laichingen“ am treffsichersten. Mit 35 Damen und 39 Herren nahmen etwa gleich viele Schützen am Pokalschießen teil, wie in den vergangenen Jahren.

Die beste Herren– und die beste Damengruppe erhielten je einen Wanderpokal, sowie die besten drei Mannschaften bei Herren und Damen einen Pokal zum Verbleib bei der Gruppe. Auch für die drei besten Schützen in der Einzelwertung gab es Pokale, zusätzlich erhielten die zehn Besten noch wertvolle Sachpreise, gestiftet von Firmen aus Laichingen und Umgebung. Beim Glücksscheibenschießen konnten drei wertvolle Sachpreise gewonnen werden.

Die Siegerehrung fand am Sonntag, anlässlich des Parkplatzhocks am Schützenhaus statt.

Und so ging das Pokalschießen aus:

Damenmannschaften (sechs Mannschaften): 1. Platz „Landjugend 1“, Dinah Schmidt, Karin Claß, Michaela Heckel, Jule Schwenkedel und Anja Burkhardt 360 Ringe; 2. Platz „Sofastragger“, Nicole Schiele, Lea und Karin Oberneder, Helga Mahler und Simone Hiller 356 Ringe; 3. Platz „Weibsbilder“, Sylke Stuhlinger, Stephanie Hofmaier, Simone Ruoß-Schmid, Marlene Bauer und Nicole Erg 352 Ringe.

Herrenmannschaften (neun Mannschaften): 1. Platz „AH Laichingen“, Marc Harscher, Steffen und Adrian Schmid, Stephan Krämer und Markus Schreyer 370 Ringe; 2. Platz „Landjugend 1“, Dieter und Christoph Kölle, Max Schwenkedel und Markus Heckel 358 Ringe, 3. Platz „Albverein Suppingen 1“, Karlheinz Burkhardt, Andreas und Mike Heisch, Jonathan Hascher und Martin Hammel 355 Ringe.

Einzelwertung Damen: 1. Nicole Schiele 95 Ringe, 2. Regina Müller 94 Ringe, 3. Dinah Schmidt 93 Ringe, 4. Sylke Stuhlinger 92 Ringe, 5. Astrid Hammel 92 Ringe, 6. Karin Claß 91 Ringe, 7. Stephanie Hofmaier 91 Ringe, 8. Lea Oberneder 90 Ringe, 9. Michaela Heckel 89 Ringe, 10. Karin Oberneder 89 Ringe.

Einzelwertung Herren: 1. Marc Harscher 95 Ringe, 2. Steffen Schmid 94 Ringe, 3. Dieter Kölle 92 Ringe, 4. Jochen Schwenkedel 92 Ringe, 5. Karlheinz Burkhardt 92 Ringe, 6. Adrian Schmid 91 Ringe, 7. Julian Zeifang 91 Ringe, 8. Johannes Schwenk 91 Ringe, 9. Max Schwenkedel 90 Ringe, 10. Gerhard Füller 90 Ringe.

Glücksscheibe: 1. Michaela Heckel 54 Punkte, 2. Lea Oberneder 45 Punkte, 3. Fabian Kölle 45 Punkte.