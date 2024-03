Ein 57-Jähriger war am Donnerstagmorgen in einer Firma in Nattheim damit beschäftigt, einen Stahlrahmen mit einem Sandstrahler zu bearbeiten.

Aus bisher unbekannter Ursache kippte das rund 250 kg schwere Metallstück um und begrub den Arbeiter unter sich.

Trotz sofortiger Hilfe kam für den Mann jede Rettung zu spät und er erlag seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.