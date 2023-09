20. Albcup Turnier beim TSV Laichingen

Bereits zum 20. mal wurde am letzten Wochenende der JoWa Schuhhaus Walter Tischtennis Albcup durchgeführt. Dieses Jahr war die Laichinger TT Abteilung Gastgeber in der Jahnhalle. Mit 23 Teams, verteilt in die A–Klasse (14) und B–Klasse (9), war die Beteiligung gut, kamen doch etwas mehr Teams wie in den letzten Jahren. Auf 16 Platten gaben die 46 Akteure ihr bestes und kamen bei den hohen Temperaturen sehr zum schwitzen. In einer Fünfer– und zwei Vierergruppen wurde die Vorrunde in der A–Klasse ausgespielt.

Acht Mannschaften kamen ins Viertelfinale und hier spielten dann TSV Blaubeuren II gegen TSV Seißen II 2:0, TSV Balubeuren gegen SG Nellingen 0:2, TSV Laichingen gegen TSV Laichingen III 1:2 und TV Merklingen gegen TSV Seißen III 0:2. Im ersten Halbfinale besiegte Blaubeuren II die SG Nellingen mit 2:0 und zogen ins Finale ein. Mike Borst/Alexander Scheible von der SG Nellingen wurden somit Dritter. Im zweiten Halbfinale siegte Seißen III gegen Laichingen III mit 2:0. Uli Rößler/Mehmet Karakurum belegten somit einen guten dritten Platz. Im Viertelfinale setzten sie sich knapp mit 2:1 gegen Laichingen I mit Heinz Dieter Söll/Reiner Nübling durch.

Das Finale wurde anschließend dann auf drei Gewinnpunkte gespielt. Dominik Authaler/Stefan Mayer vom TSV Blaubeuren II hatten an diesem Sonntag die beste Kondition und wurden verdient neue Titelträger in der A–Klasse. Mit 3:1 besiegten sie den TSV Seißen II mit Christian Ise/Jochen Trompler die somit auf Platz zwei landeten. Neun Teams im B–Wettbewerb spielten die Vorrunde in einer Fünfer– und Vierergruppe. Die jeweils zwei besten Teams zogen ins Halbfinale. Hier besiegten dann Laichingen den TSV Schelklingen III mit 2:0. Matthias Locher/Markus Warynica wurden somit Dritter. Im zweiten Halbfinale besiegte dann der TSV Schelklingen II den TSV Blaubeuren ebenfalls mit 2:0. Dennis Authaler/Reiner Staudenmaier wurden Dritte. In einem gutklassigen Finale gab es dann doch eine kleine Überraschung.

Die Brüder Kevin und Dennis Neuburger (19 und 14 Jahre alt) vom Gastgeber Laichingen spielten an diesem Tag sehr gut und besiegten die alten Haudegen Michael Huber und Hans Jürgen Mattis vom TSV Schelklingen mit 3:1. Ein erster Höhepunkt in ihrer noch jungen TT–Karriere. Alle vier platzierten Teams bekamen Gutscheine gestiftet vom JoWa Schuhhaus Johannes Walter. Die Sieger bekamen den Wanderpokal.