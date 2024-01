15-Jährige aus Ulm stirbt nach Angriff ihres 15-jährigen Freundes

Das 15-jährige Mädchen, das von seinem gleichaltrigen Freund in der Nacht auf den 28. Dezember folgenschwer attackiert worden sein soll, ist an den schweren Verletzungen im Krankenhaus am Neujahrsmorgen verstorben.

Das bestätigte ein Sprecher der Ulmer Polizei der Nachrichtenagentur dpa.

In der Nacht auf den 28. Dezember soll sich der 15-jährige Tatverdächtige kurz vor Mitternacht über Notruf bei der Polizei gemeldet haben. Er hatte mitgeteilt, dass er seine Freundin umgebracht habe.

Tatverdächtiger soll das Mädchen gewürgt haben

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft zuletzt erklärten, soll der 15-Jährige versucht haben, seine gleichaltrige Freundin zu erwürgen.

Die Polizei war mit starken Kräften in den Ulmer Stadtteil Wiblingen ausgerückt, um nach dem Mädchen zu suchen. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. In einem nahegelegenen Waldstück fanden Einsatzkräfte schließlich die leblose 15-Jährige.

Der 15-jährige Tatverdächtige konnte laut Polizei in der Nähe des Tatortes angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.

Zustand der 15-Jährigen im Krankenhaus war kritisch

Durch eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte das Mädchen zunächst stabilisiert werden und kam in ein Krankenhaus. „Ihr Zustand ist aber weiterhin äußerst kritisch“, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am vergangene Freitag mit.

Nun ist die 15-Jährige zum Jahreswechsel im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Bereits am vergangenen Donnerstag wurde der Jugendliche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm beim Amtsgericht der Haftrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ.

Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen

Der tatverdächtige Teenager wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt für Jugendstrafgefangene in Ravensburg eingeliefert. Gegen ihn wurde zunächst wegen versuchten Totschlags ermittelt. Nach dem Tod des Mädchens ist davon auszugehen, dass die Ermittlungen an die neue Entwicklung angepasst werden.

Die Hintergründe der Tat waren bis zuletzt unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft machten noch keine Angaben zu einem möglichen Motiv.

Unklar sei demnach auch, ob die Jugendlichen sich in dem Waldstück getroffen hätten oder etwa gemeinsam dorthin gegangen seien. Das Umfeld der beiden sollte befragt werden, Handys würden ausgewertet.