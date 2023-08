100 Jahre Schützenverein Machtolsheim

Sehr zufrieden blickt der Schützenverein Machtolsheim auf seine Jubiläumsfeier zum 100–jährigen Bestehen des Vereins am 22. und 23. Juli zurück. Zahlreiche Besucher waren an beiden Tagen ins Festzelt auf dem Schulhof gekommen um zu feiern.

Mit einem Salut eröffneten die Böllerschützen des Vereins am Samstag traditionell lautstark die Feierlichkeiten. Unterstützt vom Geschäftsführer der Schlossbrauerei Autenried, Rudolf Feuchtmayr, gelang Vorstand Jochen Kraiß der Fassanstich mit zwei kräftigen Schlägen.

Bürgermeister Klaus Kaufmann und Ortsvorsteher Jochen Sinn überbrachten ihre Glückwünsche, worauf im Anschluss verdiente Vereinsmitglieder für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten vom 3. WSV–Vizepräsidenten Tom Schenk, Kreisoberschützenmeister Thomas Pulter und Bezirksoberschützenmeister Leonhard Schunk, geehrten wurden.

Ein weiterer Höhepunkt der beiden Festtage war der Gottesdienst mit Fahnenweihe am Sonntag, bei dem die neue Vereinsfahne ihrer Bestimmung übergeben wurde.

Die Patenschaft für die Fahne wurde vom Schützenverein Bergkette Nammen übernommen. Die Schützen aus Nordrhein–Westfalen pflegen eine lange Freundschaft mit den Machtolsheimer Schützen und übernahmen gerne diese ehrenvolle Aufgabe. Der zweite Vereinsvorsitzende der Nammer Schützen, Jörg Rudolf, überreichte zur Erinnerung an diesen bedeutenden Tag ein edles Fahnenband, welches von nun an die Fahne begleitet.

Die Schützenkapelle Holzheim sorgte am Samstagabend für fröhliche und ausgelassene Stimmung unter den Gästen. Der Frühschoppen am Sonntag mit den Ehgnerländer, als auch der musikalische Ausklang mit dem Musikverein Suppingen standen dem in nichts nach und ein harmonischer Festverlauf war gelungen.

Die Theatergruppe sorgte für einige Lacher mit ihrem Sketch „Wa mach mer bloß“, mit welchem der Verkauf der Vereinschronik angekündigt wurde. Mit kräftigem Applaus wurde auch der Auftritt des Schützenchors von den Gästen belohnt.

Wie es sich für einen Schützenverein gehört, wurde auch eine Ehrenscheibe ausgeschossen.

Hierzu war bereits beim Pokalschießen der örtlichen Vereine im Juni Gelegenheit. Sportvorstand Steffen Kraiß konnte bei der Siegerehrung am Sonntagnachmittag Oliver Kraiß beglückwünschen, dieser hatte das Beste Blattl geschossen und war der glückliche Gewinner.