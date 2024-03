Zweite Etappe des Löwencups bringt viele Treppchenplätze

Die zweite Etappe des Löwencups fand in Bernhausen statt. Der Traditionswettkampf war bereits zum 19. Mal Etappenort im Cup. Die schnellen Neuhauser Skater waren wieder mit dabei und haben tolle Ergebnisse erlaufen. Die jüngsten Skater des SAV starteten in der Altersklasse Schüler C, Thea Hepfer stand zum ersten Mal ganz oben auf dem Treppchen und Emilia Grosse wurde 5. Anton Kappel stand bei den Jungs auf dem 1. Platz. Tom Hepfer war Sieger in der Einsteigerklasse der Schüler B. Die Hauptklasse der Schüler B war bei den Mädchen sehr stark besetzt. Ida Huber verpasste mit Rang 4 ganz knapp das Treppchen, die Ränge 5 belegten Karlotte Schröder, Rang 6 Leonie Stehle, Rang 9 Mia Rog, Rang 11 Alicia Olier und Rang 17 Finja Gerspacher. In der Einsteigerwertung der Schüler A wurde Amelie Braun 2. Und auch hier waren die Hauptklassen stark besetzt. Emma Schröder belegte am Ende Rang 3, bei den Jungs gewann Max Schlegel, Jakob Storz direkt dahinter 2. Und Lian Brendle 5. Bei den Kadetten war Maximilian Storz der einziger Neuhauser Starter, er belegte Rang 2 trotz eines starken Laufs über die Langstrecke. Bei der männlichen Jugend siegte Jonathan Häcker vor Junes Choucair.

Bei den abschließenden Staffeln konnten die Neuhauser überzeugen, Sieger bei den jüngsten, zweite bei den Schülern B und wieder Sieger bei den ältesten. Nur in der Familienstaffel, die aus einem Elternteil und einem Nachwuchssportler besteht reichte es nicht für einen Podestplatz, zu viele Wechselfehler hatten zu Disqualifikationen. Einzig die Staffel der Familie Grosse blieb im Rennen und belegte im Finale den hervorragenden 5. Platz.