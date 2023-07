Zweitägige Radtour des Skiclub Wurmlingen

Anfang Juli starteten 21 Teilnehmer zur diesjährigen Radtour nach Benzingen auf der Alb. Die Radfahrer verbrachten zwei schöne Tage bei bestem Wetter auf gut ausgebauten Radwegen und in traumhafter Natur. Der Weg führte am ersten Tag von Wurmlingen über Tuttlingen und Fridingen nach Bärenthal. Von dort erfolgte der Albaufstieg nach Gnadenweiler über die wunderschönen Höhen der Alb bis nach Frohnstetten. Nach kurzer Stärkung ging die Fahrt weiter hinab ins schöne Schmeiental bis Kaiseringen. Von dort erfolgte wiederum der Aufstieg auf die Alb, wo die Teilnehmer nach 52 Kilometer gegen 16.30 Uhr die Unterkunft in Benzingen erreichten. Nach einem guten Essen hat man den Abend in geselliger Runde ausklingen lassen.

An Tag zwei ging es weiter auf Tour. Hinab durch schattige Wälder ins wunderschöne Schmeiental, immer entlang der Schmeien ging es über Ober– und Unterschmeien bis nach Diethfurt an der Donau. Diese fuhren die Radler entlang bis Gutenstein und machten dort in einem schattigen Biergarten Halt, um sich auf den nächsten Aufstieg vorzubereiten. Dieser ging vom Donautal weg hoch nach Langenhart, über Leibertingen und Kreenheinstetten bis nach Buchheim. Bei inzwischen schon Temperaturen von über 30 Grad waren alle froh, im „freien Stein“ einkehren zu können. Zur letzten Etappe startete die Gruppe über Neuhausen nach Tuttlingen. Nach 67 Kilometer kamen alle müde, aber glücklich und ohne Unfälle in Wurmlingen an. Dort ließ man die Tour bei einem kühlen Getränk Revue passieren.