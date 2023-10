Zu Besuch im Landtag Stuttgart

Auf Einladung vom CDU Landtagsabgeordneten, Herrn Guido Wolf, für den Landkreis Tuttlingen-Donaueschingen, fuhr der VdK OV Immendingen am Mittwoch den 20. September nach Stuttgart zum Landtag.

Es begrüßte uns ein Mitarbeiter des Hauses und führte uns durch den Landtag. Er gab Erklärungen über das Gebäude, wie alles funktioniert, sowie über einige Abgeordnete, welche in den vergangenen Jahren hier schon Politik geschrieben haben. Der Höhepunkt war natürlich der Plenarsaal. Es war schon ein eigenartiges Gefühl dort zu sitzen, wo eigentlich Politik geschrieben wird.

Herr Guido Wolf erklärte uns wie es im Plenarsaal bei politischen Anlässen zu geht und wo wer seinen Sitz hat. Angefangen bei der Sitzungspräsidentin bis hin zu den Abgeordneten der einzelnen Parteien. Anschließend konnten wir uns noch mit Herrn Wolf über aktuelle Themen zur Politik und Wirtschaft unterhalten.

Es war eine besondere Erfahrung für uns, im kleinen Maßstab zu erleben, wie Politik im Land gemacht wird. Wir bedankten uns für die Einladung und den Einblick in den Landtag. Nach einem zünftigen Mittagessen im Restaurant Lautenschlager, in der Nähe des Landtages, traten wir die Heimreise an.

Wir möchten uns bei Monika und Rupert Engesser für das Erlebnis „Besuch des Landtags“ recht herzlich bedanken. Es war für jeden von uns eine neue Erfahrung, wie im Ländle Politik gemacht wird.