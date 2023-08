Zirkus kommt zum Sommerfest des Altenpflegeheims in Gosheim

Jede Menge Zirkus gab es beim diesjährigen Sommerfest des Altenpflegeheimes der Stiftung Liebenau in Gosheim: Der Zirkus Frankordi begeisterte mit seinem Besuch und die Bewohnerinnen und Bewohner strahlten mit der Sonne um die Wette.

Der Zirkus Frankordi aus Leinfelden–Echterdingen wurde 1812 in Schwerin gegründet. 2010 hat die Familie Frank den Zirkus übernommen. Zusammen mit ihren Kindern, Jason, Naomi und Joel, brachte das Ehepaar Frank mit ihren Darbietungen alle zum Staunen: Hula–Hoop–Reifen wurden geschwungen, Bälle wurden in ein Netz geworfen, es gab eine Clown–Darbietung der Kinder und ein Hund sprang durch einen Reifen. Jenni Frank verschwand in einer Zauberkiste und war urplötzlich wieder da. Sie wechselte schwuppdiwupp mithilfe ihres Mannes Ricardo ihre Kleider, ohne dass man es mit bloßem Auge sehen konnte.

„Der Zirkus begleitet uns nun schon mehrere Jahre. Die Initiative hier aufzutreten, kam vom Ehepaar Frank selbst. Und wir freuen uns natürlich jedes Mal über das Engagement“, so Einrichtungsleiterin Alexandra Hahnemann. „Vielen Menschen ist es nicht mehr möglich, einen Zirkus zu besuchen. Darum kommen wir einfach zu den Menschen. Unser Programm haben wir auf die Bedürfnisse von Menschen, die ein Handicap haben, zugeschnitten“, sagt Ricardo Frank.

Nach einem abwechslungsreichen Programm ging es zum gemütlichen Teil am Grill über. Das ein oder andere Lied wurde angestimmt. So konnte wieder unbeschwert das erste richtige Sommerfest nach der Corona–Pandemie gefeiert werden.