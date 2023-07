Ziel ist die Saarbrücker Hütte

Hurra, hurra, das Bergwochenende ist da! Dieses Gefühl hatten alle, die sich am Samstag in aller Früh um 5.30 Uhr versammelten, um in Kleingruppen die Fahrt ins „Abenteuer Berge“ anzutreten.

In Gaschurn parkten wir die Autos und ließen uns vom Linienbus über die Silvretta Hochalpenstraße hinauf auf die Bielerhöhe zum Silvretta Stausee bringen. Von dort aus ging es dann zu Fuß weiter, denn es war ja ein Wanderwochenende. Hochmotiviert und energiegeladen ging es für die 26 Wanderer bei angenehmen Temperaturen stetig aber gemächlich höher. Es gab einen anspruchsvollen Anstieg und im späteren Verlauf des Tages auch einen kniffligen Abstieg, da einige schwierige Passagen dabei waren.

Es war kein wirklich richtiger Wanderweg vorhanden und man musste sich den Weg selbst „erarbeiten“. Solche Strecken machen das Bergwandern spannend und sind immer wieder eine Herausforderung. Auf jeden Fall ist Vorsicht und Rücksicht geboten, aber es war wieder eine tolle Gruppe, die sich gegenseitig geholfen und unterstützt hat, wo es notwendig war. Es ging auch mal durch Schneefelder, dann wieder an einem schönen Wildbach entlang, bis zur Ankunft an der hoch erhabenen wunderschön gelegenen Saarbrücker Hütte. Wir wurden mit guter Hausmannskost versorgt.

Am nächsten Morgen machten wir uns zeitig auf den Weg, denn dieser Tag war vollgepackt mit vielen Erlebnissen. Zweimal hieß es Aufstieg und dann wieder Abstieg, denn wir überquerten zwei Bergkämme, zum einen die „Seelücke“ auf 2770 Meter und als zweites das „Plattenjoch“ mit 2728 Meter. Die Ausblicke dort oben waren herrlich. Im Nu war die Anstrengung des Aufstiegs vergessen und man tauchte in die Welt der Berge ein. Der Abstieg zur Tübinger Hütte war ein sehr abwechslungsreicher Weg, denn hier gab es von Geröll, Schnee und später auch schönen grünen Almwiesen das ganze Programm. Auf der Hütte wurde uns eine zünftige Hüttenmahlzeit serviert, und das pünktlich zur Mittagszeit.

Schon von der Tübinger Hütte aus konnten wir unser nächstes Etappenziel die Alpe Garnera sehen. Doch bis wir dort waren, gab es noch einige Höhenmeter im Abstieg zu meistern und zwischenzeitlich brannte die Sonne vom Himmel, Nach einer kurzen Trinkpause an der Alpe ging es dann die letzten Kilometer bis nach Gaschurn auf Fahrwegen, durch den Wald und über Wiesen, wieder zurück zu unseren Autos. Für alle war es ein erlebnisreiches Wochenende.