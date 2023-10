Zieglerische Altenhilfe lud zum Ehrungstag ein

In einer herzlichen Geste der Anerkennung und Wertschätzung lud der Geschäftsbereich Altenhilfe der Zieglerschen in der vergangenen Woche die ehrenamtlich engagierten Menschen aus den Seniorenzentren Aldingen und Villingen-Schwenningen zum diesjährigen Ehrenamtstag ein.

Knapp 30 ehrenamtlich Engagierte aus den beiden Häusern folgten an diesem Tag der Einladung. Die Veranstaltung bot den idealen Rahmen, um den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihr unermüdliches Engagement und ihre Unterstützung zu danken. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Wohl der Bewohner und der Mitarbeitenden der Einrichtungen. Regionalleiter Andreas Eger begrüßte die Anwesenden und betonte, wie sehr das besondere Engagement der Ehrenamtlichen das Leben in den Einrichtungen bereichert. Einrichtungsleiter Ulli Hekeler vom Seniorenzentrum Im Brühl Aldingen hob den letzten Weihnachtsmarkt hervor, der „in einer Glanzleistung des Zusammenhalts“ in kurzer Zeit mit engagierten Personen organisiert wurde.

Die Ehrenamtlichen selbst berichteten von den vielfältigen Projekten, die sie im vergangenen Jahr durchgeführt haben. Dazu gehörten unter anderem Singnachmittage in den Pflegeeinrichtungen, der Besuchsdienst, die Durchführung von Cafeterias oder Mittagstischen in den Einrichtungen, gemeinsame Ausflüge und das Jahresfest. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass sie sich in den Häusern sehr wohl und gut integriert fühlen und nach eigenen zeitlichen und persönlichen Fähigkeiten mithelfen können.

Während des diesjährigen Ehrenamtstages fand ein reger Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt, bei dem viele neue Ideen und Anregungen für die Arbeit in den verschiedenen Einrichtungen gesammelt wurden. Die Atmosphäre war geprägt von Dankbarkeit, Freude und einem starken Gemeinschaftsgefühl. Als Geschenk erhielten alle Ehrenamtlichen passend dazu einen Schlüsselanhänger mit der Aufschrift „Danke“ und „Teil des Ganzen“.