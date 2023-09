Wurmlinger Tenniscamp ein voller Erfolg

Trainieren wie die Profis ‐ so das Motto des diesjährigen, mittlerweile schon traditionellen Trainingscamps der Wurmlinger Tennisabteilung. Rund 50 Kinder trainierten drei Tage lang auf der Tennisanlage am Talacker von früh bis spät. Dank der Unterstützung etlicher Eltern wurde dieses Jahr sogar auf der Tennisanlage in Zelten übernachtet. In einem abschließenden Turnier konnte das gelernte gleich umgesetzt werden.

