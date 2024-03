Zwischenbehälter „Faulhalde“ wird saniert

Die Gemeinde Wurmlingen ist in ihrer Wasserversorgung autark. Für eine sehr preisgünstige Versorgung garantieren zwei Quellen, deren Wasser auf Grund des natürlichen Gefälles ohne jeden Energieaufwand in den Hochbehälter Aienbuch geleitet wird. Dazu kommt eine weitere Quelle. Deren Wasser wird ab dem Zwischenbehälter „Faulhalde“ - im Selttal auf rund 710 Meter über NN - über eine relativ kurze Distanz dann in den Hochbehälter gepumpt. Dazu kommen noch zwei Tiefbrunnen im Faulenbachtal. Sie werden „angezapft“, wenn die Quellschüttungen nicht ausreichen.

Jetzt wurde im Gemeinderat beschlossen, den Zwischenbehälter „Faulhalde“ zu sanieren und umzubauen. Die Erd-, Beton- und Rohrverlegearbeiten wurden dabei für die Angebotssummme von rund 449.000 Euro an die Firma Leonhard Störk, Emmingen, vergeben. Bei dieser Sanierung ist vorgesehen, die beiden außerhalb des Behälters auf der anderen Seite des Weges ins Selttal liegenden Schächte abzubauen und sämtliche Leitungen und Armaturen sowie die gesamte Steuerungstechnik innerhalb des bestehenden Bauwerks zu integrieren.

Dies hat allerdings des Nachteil, dass sich die Speicherkapazität von bisher 180 Kubikmetern auf 110 Kubikmeter verringern wird. Dies könne in Kauf genommen werden, weil seit Februar dieses Jahres die erst 2023 geplante Verbindungsleitung nach Tuttlingen fertiggestellt ist und dadurch die Versorgungssicherheit erhöht worden sei, wurde argumentiert. Diese Verbindung kann bei Wasserengpässen in Betrieb genommen werden. So ist bereits beabsichtigt, bei der in diesem Jahr geplanten Generalsanierung der Wasserleitung in dem parallel zur Bundesstraße 14 verlaufenden Zweig der Stuttgarter Straße in Tuttlingen die dortigen Gebäude von Wurmlingen her zu versorgen.