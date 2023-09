Am Wochenende ist das 36. Wurmlinger Dorffest quasi ungebremst und reibungslos über die Bühne gegangen. Es ist eine eingespielte Aktion dank erfahrener Helfer, die sich in den Dienst der Gemeinschaft spannen lassen. Da gab es bei der Eröffnung jede Menge und uneingeschränkt Lob von Bürgermeister Klaus Schellenberg. Die Vereine waren dabei, die Schule und auch die Feuerwehr ließ nichts anbrennen.

Die Auswahl an Kulinarischem war wie gewohnt reichhaltig und differenziert. Und das Bier aus örtlicher Brauerei kam frisch an. Höchstens das Gratisfässle — 325 Liter einschließlich Schaum — war durch den klassischen Transport auf dem Handwägele fast spritziger als dem Schultes beim traditionellen Fassanstich lieb sein konnte. Aber diese Klippe meisterte dieser sicher. Viel Schadenfreude war da für Spötter nicht drin. Auch er bekam etwas an Lob ab.

Seiner Rolle als Schirmherr konnte er tadellos ohne Schirm gerecht werden. Und zufrieden war so ganz nebenbei auch die Wurmlinger Narrenzunft mit der Ausstellung zum Ausklang ihres 50–jährigen Jubiläums. Die offizielle Eröffnung war hervorragend besucht.