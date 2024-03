Wählervereinigung „Bürger für Wurmlingen“ stellt Kandidaten öffentlich vor

Die Wählervereinigung „Bürger für Wurmlingen“ hat am 19. März im Gasthaus „Traube“ ihre neun Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 9. Juni vorgestellt. Nach der Begrüßung und einem kurzen Rückblick über die Gemeinderatsarbeit der vergangenen fünf Jahre durch BFW-Gemeinderat Norbert Eppler. Jeder Kandidat stellte sich den Zuhörern in einem persönlichen Statement vor und legte seine Motivation für seine Bewerbung dar. Danach gab Versammlungsleiter und BFW-Gemeinderat Arnold Müller einen Überblick über die fünf Hauptziele der Wählervereinigung.

Norbert Eppler und Beatrix Bacher stellten das Ziel „Sicherung und Weiterentwicklung der örtlichen Infrastruktur“ vor. Arnold Müller und Georg Sattler beleuchteten das Ziel „Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Energieversorgung und Umwelt“, Frank Burr und Peter Gerstenberger erläuterten die „Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung“, Anne Ahrens die „Belebung des sanften Tourismus“ und Rebecca Kleiner und Regina Zepf führten aus, wie die „Beratung und Unterstützung aller Bürger“ nach den Zielen von BfW erfolgen könnte. Ein lebhafte und breit geführte Diskussion schloss sich laut Mitteilung an. Dabei ging es um Fragen des Wohnungsbaus, der örtlichen Grundversorgung bis zur Verbesserung der Partizipation möglichst vieler Bürger am öffentlichen Leben

Mehr Infos über die Kandidaten gibt es online unter www.bfw-wurmlingen.de