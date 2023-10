Sie sind in Wurmlingen in Sachen Musik seit 90 Jahren ein fester Bestandteil im Unterhaltungsprogramm und für das soziale Miteinander nicht mehr wegzudenken ‐ der Harmonikaverein Edelweiß aus Wurmlingen. Schon im Januar läuteten die Musiker ihr Jubiläumsjahr mit einem Kirchenkonzert ein. Ein Rückblick auf neun Jahrzehnte des Musizierens.

Die Akkordeonspieler sind auf verschiedenen Anlässen in Wurmlingen und darüber hinaus im Einsatz. Von den Gründungsmitgliedern lebt niemand mehr. Die Vorsitzende Regina Zepf blickt deshalb im Gespräch mit unserer Redaktion auf die Anfänge zurück: „1933 haben sich in Wurmlingen mehrere Männer zusammengefunden, die sich für das Akkordeonspielen begeistert haben und eine Leidenschaft für dieses Instrument hatten. Sie gründeten somit unseren Harmonikaverein.“

In den ersten Jahrzehnten nach der Gründung zeigen die Bilder aus dem Archiv immer nur Männer. Das hat einen guten Grund. Denn: „Frauen sind erst viel später dazugekommen.“ Mittlerweile hat sich das Blatt gedreht. „Jetzt suchen wir dringend Männer, die uns im Verein beim aktiven Musizieren, aber auch bei sonstigen Vereinsaktivitäten helfen“, betonte die Vorsitzende mit Blick auf das Organisatorische.

Pause im Zweiten Weltkrieg

Wegen des zweiten Weltkriegs mussten die Musiker damals zwangsläufig eine Pause einlegen. „Aber 1946 ging es mit dem Musizieren am Akkordeon direkt weiter“, so Stephan Liebermann, der wie Zepf schon mehrere Jahre lang Vorsitzender ist.

Über die Jahrzehnte ist der Verein gewachsen. Mittlerweile registriert der Harmonikaverein mit leicht rückläufigen Zahlen 180 Mitglieder, davon 50 aktiv ‐ aufgeteilt in zwei Orchester. „Wir haben etwa 15 Kinder und Jugendliche im Verein, die zusammen in der Spielgruppe proben und auch den ein oder anderen Auftritt im Jahr haben. Dazu kommt noch ein Projektorchester für alle, die sich nicht regelmäßig treffen, aber die für ein bestimmtes Zeitfenster mit ihrem Akkordeon musizieren möchten und gemeinsam für einen Auftritt proben“, erklärt Regina Zepf.

Wöchentlich probt hingegen das Erste Orchester mit 18 Musikerinnen und Musikern, die meist die Konzerte auf die Beine stellen. Zwischenzeitlich hatte der Harmonikaverein auch ein Seniorenorchester, in dem viele Gründungsmitglieder bis zuletzt mitspielten.

Nachwuchs finden ist schwierig

„Es wird für uns immer schwieriger, Nachwuchs zu gewinnen. Dennoch sind wir in dem Bereich momentan gut aufgestellt. Wir versuchen grundsätzlich unsere Jugendlichen an das Erste Orchester heranzuführen“, so Liebermann. Wer das Akkordeonspielen neu erlernen möchte, erhalte zunächst vereinsinternen Einzelunterricht.

Eine der jüngsten Mitglieder im Ersten Orchester ist die 33-jährige Stefanie Jung. Ihr verstorbener Opa Josef Liebermann war einst Gründungsmitglied. Sie selbst ist im Alter von sehcs Jahren dem Verein beigetreten. „Seit ich ein Akkordeon in den Händen halten kann, spiele ich dieses Instrument“, erinnert sich Stefanie Jung und fügte mit Blick auf das Vereinsleben hinzu:

„Wir sind zwar nicht so viele Mitglieder, aber wir stehen in sämtlichen Lebenslagen zusammen. Es sind sehr enge Freundschaften bei uns entstanden. Das ist schon etwas Besonderes. Es fühlt sich immer an wie, wenn man nach Hause kommt.“ Regina Zepf ergänzt: „Es ist ein Freundschaftsverein. Das hat ihn schon früher immer von anderen Vereinen unterschieden und ausgemacht. Die älteren Mitglieder haben das früher immer vorgelebt und alle immer gut aufgenommen.“

Kaufgassenfest wird jedes Jahr organisiert

In Wurmlingen stellt der Harmonikaverein Edelweiß jährlich im Juni das Kaufgassenfest auf die Beine, das zum festen Bestandteil des Jahresprogramms gehört. Dort treten die einzelnen Orchester genauso auf, wie bei verschiedenen Konzerten. „Ob Kirchen-, Herbst- oder Winterkonzert ‐ das ist jedes Jahr unterschiedlich“, so Zepf. Bei anderen Anlässen im Ort sind sie in kleinerer Besetzung vertreten und häufiger für den musikalischen Rahmen zuständig. Mit ihrem breiten Repertoire von Helene Fischer über ABBA bis hin zu Welthits von Lady Gaga und kirchlicher Musik sind sie nahezu für jeden Anlass spielbereit.

Auch Wurmlinges Bürgermeister Klaus Schellenberg weiß den Harmonikaverein zu schätzen. „Der eine oder andere könnte mir zwar eine Befangenheit unterstellen, da meine Frau im 1. Orchester spielt. Aber auch ganz objektiv bin ich immer wieder beeindruckt von der Leistung des Harmonikavereins.“ Es werde immer ein großes Jahresprogramm geschultert, mit verschiedenen Konzerten, einem breiten musikalischen Ausbildungsangebot, einer wertvollen Jugendarbeit, aber auch geselligen Festen.

Sechs mal beim Weltmusikfestival dabei

Auch weit über die Region hinaus sorgte der Harmonikaverein für Aufsehen. Gleich sechs Mal mischte er beim Weltmusikfestival in Innsbruck mit. Einmal seien sie dabei bei einem Wertungsspiel tatsächlich Weltmeister in ihrer Kategorie geworden.

Musikalisch angeführt wird der Verein seit 2017 von Alexander Wasylenko aus Weigheim. „Wir haben in den 90 Jahren insgesamt erst vier musikalische Leiter gehabt. Auch das kann als Qualitätsmerkmal gesehen werden. Überhaupt ist das 90-jährige Bestehen eine Zeit, auf die wir stolz sein können und dürfen“, merkte Regina Zepf an.