Wurmlingen

Unfall fordert zwei leicht verletzte Personen und rund 25.000 Euro Schaden

Wurmlingen / Lesedauer: 1 min

Zwei leicht verletzte Personen und rund 25. 000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Samstagvormittag an der Einmündung der Landesstraße 432 auf die Bundesstraße 523 bei Wurmlingen ereignet hat.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 14:43 Von: sz