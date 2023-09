Trotz Radsturz gewinnt Jan Diener den Afrika–Cup

— Mit einem großen Erfolg im Gepäck ist Jan Diener von seiner Afrikareise zurückgehrt. Der Triathlet aus Wurmlingen hat sich in Tunesien gegen 35 Triathleten beim Afrika–Cup durchgesetzt und durch den Sieg wichtige Punkte für das World Ranking gesammelt. Durch diesen Erfolg hat er berechtigte Hoffnungen im nächsten Jahr wieder zum Perspektivkader der Deutschen Triathlon Union (DTU) zu gehören.

Derzeit steht der 21–Jährige im baden–württembergischen Kader. Mit Trainingskollegen machte er sich jüngst mehrere Wochen im Höhentrainingslager in St. Moritz in der Schweiz fit für seine abschließenden Rennen in dieser Saison. Von St. Moritz ging es für den Triatleten direkt ins tunesische Monastir zum Afrika–Cup, der über die Sprintdistanz ausgetragen wurde mit 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren sowie einem abschließenden Fünf–Kilometer–Lauf.

Schon im Wasser zeichnete sich laut Jan Diener ab, dass er zum Favoritenkreis gehören wird. „Mein Deutscher Kollege Fabian Kraft, der Franzose Massot Baptiste und ich sind alle etwa gleich schnell geschwommen und nahezu zeitgleich aus dem Wasser gestiegen“. Nach einem fehlerfreien Wechsel ging es auf dem Rad zur Sache. Von Beginn an bildete sich eine fünfköpfige Führungsgruppe. „Wir sind hart angefahren. Wir haben gut zusammengearbeitet und der Abstand zu der Verfolgergruppe, die aus mehr als 20 Teilnehmern bestand, ist immer größer geworden“, merkte der Wurmlinger an.

Nach einer von vier Radrunden erlebte Jan Diener eine Schrecksekunde. Ihm rutschte das Vorderrad weg und er stürzte. „Die tunesischen Straßen sind relativ glatt. Ich habe mich zum Glück nicht verletzt, bin sofort wieder aufgesprungen und weitergefahren“, betonte der 21–Jährige. Dennoch: Der Abstand betrug rund 15 Sekunden zur Spitzengruppe. Das hatte zur Folge, dass er für mehrere Minuten viel Energie aufbringen musste, um die Gruppe einzuholen — was ihm gelang. Diener: „Als ich die Gruppe wieder eingeholt habe, konnte ich mich dort relativ gut erholen und mitfahren“.

Mit mehr als einer Minute Abstand zu den Verfolgern erreichten die fünf Führenden die Wechselzone und nach einem erneut schnellen Wechsel in die Laufschuhe zog Jan Diener mit Baptiste davon. „Den ersten Kilometer sind wir noch zusammengelaufen. Danach habe ich gemerkt, dass ich eine kleine Lücke zu ihm reißen konnte“, schilderte er den Verlauf der abschließenden Disziplin. Nachdem Jan Diener das Tempo weiter erhöhte, wurde der Abstand mit bis zu 20 Metern immer deutlicher. „Es ist hinten raus aber trotzdem zäh geworden, weil es heiß war in Tunesien. Außerdem war ich längere Zeit am Knie verletzt und konnte rund zwei Monate lang keine schnellen Laufeinheiten absolvieren“, so der Triathlet.

Sein Sieg war dennoch nicht mehr in Gefahr. Jan Diener erreichte mit einem Vorsprung von 14 Sekunden zum Franzosen in einer Gesamtzeit von 53.57 Minuten als Gewinner des Afrika–Cups das Ziel. Fabian Kraft beendete an Position drei das Ziel in 54.22 Minuten. „Ich bin richtig glücklich mit dem Rennen. Es war mehr als nur ein gelungener Test für mich. Das Wichtigste war für mich aber, dass ich keine Knieschmerzen bekommen habe — auch nach dem Rennen nicht. Das Knie hält also. Außerdem hat es sich für mich als positiv und richtig herausgestellt, dass ich direkt aus dem Höhentrainingslager das Rennen bestritten habe“, betonte Diener.

Sein Sieg hat mit großer Wahrscheinlichkeit auch Auswirkungen auf die Saison 2024. Durch den Gewinn des Afrika–Cups sammelte der Wurmlinger entscheidende Punkte, um im kommenden Jahr wieder zum Perspektivkader der DTU zu gehören, was für ihn eine finanzielle Unterstützung bedeuten würde, gerade mit Blick auf die Reisekosten und den ohnehin kostspieligen Sport.

Zunächst konzentriert sich Jan Diener aber wieder auf das Training am Stützpunkt und Wohnort in Freiburg. Dabei wird er immer wieder auf das Teilnehmerfeld der U23–Weltmeisterschaft blicken, denn er steht als erster deutscher Nachrücker auf der Warteliste mit leisen Hoffnungen, doch noch einen Startplatz für die WM in Pontevedra am 23. September zu bekommen.