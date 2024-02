Tolle Stimmung bei der Turnerfasnet

Eine rappelvolle Schlosshalle am Samstagabend, dazu tolle Stimmung und noch mehr Glitzerglanz in der Dekoration als gewohnt: Die traditionsreiche Turnerfasnet wurde auch im 125. Jubiläumsjahr des Turnvereins Wurmlingen ihrem Ruf gerecht. Der Musikverein eröffnete mit dem Wurmlinger Narrenmarsch: „Fasnetsnarre kugelrund, d’Fasnet machet älle gsund“, wurde dazu mit Inbrunst gesungen. Auch die Narrenzunft marschierte ein und ihre Hexen „tanzten“. Dazu kam als weiterer musikalischer Helfer der Fanfarenzug. Danach waren die Eigengewächse des Turnvereins an der Reihe. Die beiden Garden wirbelten über die Bühne. Die Dancing Girls waren „Mixed“ angetreten, sogar eine Männerriege turnte, die Formation „Unexpected“ tanzte und eine Gruppe präsentierte Allerheiligen auf mexikanisch.