Sportverein Wurmlingen bekommt LED-Flutlicht

Dem Sportverein Wurmlingen ‐ er kickt in der Bezirksliga ‐ werden demnächst quasi ganz neue Lichter aufgehen: Die vorhandenen Halogen-Flutlichtleuchten an den Sportplätzen in den „Frauenwiesen“ werden auf LED-Technik umgestellt. Dies ergibt nicht nur eine optimierte Ausleuchtung, sondern ist auch ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll. Die Investition wird sich in sieben bis acht Jahren amortisieren, wie Bürgermeister Klaus Schellenberg im Gemeinderat informierte: Der Energieverbrauch. verringert sich durch die neue Technik um rund 80 Prozent

Der Auftrag ‐ drei Angebote waren eingegangen ‐ wurde jetzt an die örtliche Firma Elektro Mattes für brutto 59.413 Euro vergeben. Darauf erhält die Gemeinde noch aus dem Programm „Zukunft ‐ Umwelt ‐ Gesellschaft“ des Bundeswirtschaftsministerium eine 25-prozentige Förderung und damit einen Zuschuss von 14.843 Euro. Die Kosten für die Kommune betragen letztendlich 44.570 Euro.