Scheibe eingeschlagen und geflüchtet

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 18.30 Uhr, die äußere Scheibe eines doppeltverglasten Fensters einer Erdgeschosswohnung in der Unteren Hauptstraße mit einer Bierflasche eingeworfen und einen Schaden in Höhe von schätzungsweise mehreren hundert Euro angerichtet. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in einer Mitteilung Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07461/9410 zu melden.