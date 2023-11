Retentionsausgleich am Faulenbach

Am Faulenbach wird oberhalb der Ortslage von der Gemeinde Wurmlingen die Landschaft neu modelliert. Dort soll ein Retentionsausgleich für zwei im Einzugsbereich des Baches erstellte kommunale Bauvorhaben ‐ die Seniorenwohnanlage Wohnen am Schloss und die Leichtathletikanlage in den Frauenwiesen ‐ sowie ein privates Wohngebäude an der unteren Hauptstraße geschaffen werden.

Und weil dabei rund 4500 Kubikmeter Erdaushub anfallen, „wird Gas gegeben“ dies noch in diesem Jahr umzusetzen, so Bürgermeister Klaus Schellenberg. Denn zum Beginn des kommenden Jahres zeichne sich eine Änderung der Deponieverordnung ab, die faktisch einem Deponieverbot für derartige Materialien gleichkomme. Bei einer dann wahrscheinlich notwendigen Inanspruchnahme der Kreisdeponie Talheim an Stelle der „eigenen“ Erddeponie „Hölzle“ entstünden im Prinzip unverhältnismäßig erscheinende Mehrkosten von rund 450.000 Euro.

So stimmte der Gemeinderat einstimmig der sofortigen Vergabe der Arbeiten an die Firma Storz Verkehrswegebau in Eigeltingen für 106.404 Euro zu. „Wir sind startklar“, war der Schultes zufrieden, denn auch die wasserrechtliche Genehmigung liege vor.

Der Retentionszugewinn am Faulenbach wird dann 1865 Kubikmeter betragen. Damit kann neben dem zwingend notwendigen Ausgleich für die bereits erfolgten Baumaßnahmen auch eine vorsorgliche Reserve von 550 Kubikmetern geschaffen werden. Und weil diese Umgestaltung der gewöhnlichen Wiese entlang des Faulenbachs auch noch nach ökologischen Gesichtspunkten mit bis ins Detail vorgeschriebener Bepflanzung mit einer „gewässerbegleitenden Hochstaudenflur“ erfolgen wird, gibt es für die Gemeinde noch ein Extra-Bonbon: Ihr werden 6000 Ökopunkte gutgeschrieben.