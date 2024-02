Rainer Honer ist für seine kommunalen politischen Verdienste und sein langjähriges Engagement im Ehrenamt mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Die Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut verlieh Honer die Medaille in der Bierwelt der Hirsch-Brauerei in Wurmlingen.

Engagement für Honer selbstverständlich

Gabriele Lemke, Tochter des Ausgezeichneten und Geschäftsführerin der Hirsch-Brauerei, eröffnete neben einem Bieraperitif den Abend mit einer Rede. „Mit der Staufermedaille sollen Verdienste um das Gemeinwohl geehrt werden, die über die eigentlichen beruflichen Pflichten hinaus im Rahmen eines in der Regel ehrenamtlichen, gesellschaftlichen oder bürgerschaftlichen Engagements erworben wurden und über viele Jahre hinweg erbracht worden sind“, klärte sie die Besucher auf.

Rainer Honer war überrascht über die Absicht des Landes, zeigte sogar blankes Unverständnis. Für ihn sei sein Engagement selbstverständlich. „Wie es sich eben für einen anständigen Bürger gehört“, zitierte ihn seine Tochter.

Honer bringt Einführung von Pfandsystem mit voran

Die Auszeichnung mit der Unterschrift des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann erhielt Honer aus zahlreichen Gründen. Die Sprecher des Abends, darunter Bürgermeister Klaus Schellenberg sowie Landtagsabgeordneter Guido Wolf, erwähnten mehrere auszeichnungswürdige Tätigkeiten. Honer etablierte sein gesellschaftliches Engagement ebenfalls in der Unternehmenskultur der Hirsch-Brauerei.

Seine finanzielle Unterstützung und Investitionen in die Region seien von äußerster Bedeutung. Als Präsident des Branchenverbandes Private Brauereien Baden-Württemberg (1997-2005) brachte er die Einführung des Mehr- und Einwegpfandsystems voran. Darüber hinaus ist er förderndes Mitglied örtlicher Vereine und stärkt somit den sozialen Zusammenhalt.

Mit der Hirsch Bierwelt und dem unternehmenseigenen Erlebniswald kurbelt Honer den Tourismus in der Region an. Sein jahrzehntelanges kommunalpolitisches Wirken, neben der beruflichen Tätigkeit, sei außerordentlich wertvoll für die Gemeinde, lobte ihn Hoffmeister-Kraut.

Preisgarantie und Anbau in der Region

Während der Verleihung nannte die Ministerin ein wirtschaftlich bedeutendes Beispiel für das Handeln von Honer. Er erkannte die besondere Qualität der Getreide- und Hopfenfelder in der Umgebung der Brauerei und förderte den Anbau. Mit vertraglich vereinbarten Preisgarantien gibt er somit Sicherheit für die Produzenten und Abnehmer der Region. „Ich finde dies ist ein beeindruckender Beweis dafür, dass die Verwurzelung in der Region für Sie eine Herzensangelegenheit ist und ein reliables Erfolgsrezept der Zukunft“, so Hoffmeister-Kraut.

Lob von der Wirtschaftsministerin

Honer hielt sich während des Abends mit Worten zurück, war dennoch sichtlich gerührt über die lobenden Worte zu seinem Lebenswerk. „Mit Ihrem Einsatz leisten Sie einen Beitrag zu einer humanen und solidarischen Gesellschaft. Menschen wie Sie, die sich über berufliche und persönliche Aufgaben hinaus für andere einsetzen, sind unverzichtbar für unser Gemeinnutzen. Baden-Württemberg braucht so engagierte Menschen wie sie“, lobte ihn Hoffmeister-Kraut.

Wirtschaftlicher Erfolg und ehrenamtliches Engagement werden mit der Medaille ausgezeichnet. Nicht nur das, sondern auch die Nähe des Unternehmers zu seinen Mitmenschen und die Unterstützung seiner Frau kamen an dem Abend häufig zur Sprache. Guido Wolf sagte abschließend: „Auf ihn ist Verlass!“