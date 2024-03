Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der B 523 leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall am Dienstag gegen 14.30 Uhr zwischen der Abzweigung Wurmlingen und dem Konzenberg.

41-Jährige übersieht anhaltenden Transporter

Ein Trupp der Straßenmeisterei war in der Zeit zwischen den beiden Abzweigungen mit einem Transporter-Anhängergespann bei Reinigungsarbeiten an der Bundesstraße tätig. Zu diesem Zweck hielt der Fahrer des Transporters am Fahrbahnrand an. Das übersah die 41-jährige Fahrerin eines Hyundais und prallte mit ihrem Wagen gegen den Anhänger.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger noch gegen den Transporter geschoben. Die Fahrerin des Hyundais und deren vierjährige Tochter zogen sich leichte Verletzungen zu. Der siebenjährige Sohn, der sich ebenfalls im Auto befand, blieb unverletzt.

Sachschaden liegt bei 25.000 Euro

Ein Rettungswagen brachte die beiden leicht verletzten Personen zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Hyundais. An diesem entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der am Gespann der Straßenmeisterei entstandene Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.