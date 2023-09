Mühlheim nimmt drei Punkte aus Wurmlingen mit

‐ Der VfL Mühlheim hat am Mittwoch das verlegte Lokalduell der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald beim SV Wurmlingen für sich entschieden. Parallel dazu verlor der FSV Denkingen auch seine sechste Partie in dieser Saison nicht, vergab beim Remis gegen den FC Hardt aber Chancen auf den Sieg.

SV Wurmlingen ‐ VfL Mühlheim 0:2 (0:1). Die Gäste sind durch den Sieg im Kreisderby auf Rang drei vorgerückt. „Wir waren über 90 Minuten stets griffig. Ich bin stolz auf die Reaktion“, sagte VfL-Coach Daniel Wieser in Bezug auf das vorherige 1:4 bei der SG Deißlingen/Lauffen. Auf dem Kunstrasen habe seine Elf eine Vielzahl an Chancen gehabt und verdient gewonnen. Das räumte auch SVW-Spielertrainer Tom Schmid ein.

Noah Viani hatte für den SVW die erste gute Chance der Partie, dann wurde Mühlheim dominanter und ging kurz vor der Pause durch einen abgefälschten Schuss von Marcel Schilling in Führung (45.). Drei Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Robin Schad. Laut Schmid sei es bei der Entstehung des 0:2 zu einem Mühlheimer Handspiel gekommen, das der Unparteiische nicht geahndet hatte.

„Wir haben alles probiert“, sagte der Wurmlinger Spielertrainer zum weiteren Verlauf. Sein Team hatte Möglichkeiten auf den Anschluss liegengelassen. Auf der Gegenseite verpasste der VfL den dritten Treffer, als er den Pfosten traf. ‐ Tore: 0:1 (45.) Marcel Schilling, 0:2 (48.) Robin Schad. ‐ Schiedsrichter: Ilhan Oral. ‐ Zuschauer: 200.

FSV Denkingen ‐ FC Hardt 1:1 (1:0). Es bleibt dabei: Der FCH ist weiterhin sieglos, der FSV imer noch ungeschlagen. Wie schon am Sonntag bei der SG Bösingen II/Beffendorf haben die Denkinger allerdings nach einem Standardgegentreffer in den Schlussminuten den Sieg hergeben müssen. „Der Punkt ist leistungsgerecht. Aber wir waren dem 2:0 näher“, sagte FSV-Trainer Nunzio Pastore, der auch auf einen Lattentreffer seines Teams verwies. Seine Elf hatte im ersten Abschnitt keinen guten Auftritt gezeigt, war kurz vor der Pause aber durch Timo Klumpp dennoch in Führung gegangen (45.). In der umkämpften Partie blieb das vorentscheidende 2:0 aus. Stattdessen traf Luca Calvagna zum späten Ausgleich (86.). ‐ Tore: 1:0 (45.) Timo Klumpp, 1:1 (86.) Luca Calvagna. ‐ Schiedsrichter: k.A. ‐ Zuschauer: 90.

Vorberichte

SV Waldmössingen ‐ SG Deißlingen/Lauffen (Fr., 19 Uhr). Die SG stellt die bislang deutlich stabilere Defensive und zeigte zuletzt gegen Mühlheim, zu was sie offensiv in der Lage ist. Sie reist als Favorit nach Waldmössingen.

SG Zimmern II/Horgen ‐ SV Villingendorf (Fr., 19 Uhr; in Horgen). Beide stehen nach ihrem anspruchsvollen Auftaktprogramm im hinteren Drittel des Klassements. Schlusslicht Villingendorf wird sich defensiv steigern müssen, will es bei der SG punkten.