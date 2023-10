Die Stadt Tuttlingen hat kürzlich ihre „Abwassertechnische Gesamtkonzeption 2040 für die Kläranlage Tuttlingen“ im Stadtrat beraten und veröffentlicht. Jetzt war dies auch Thema im Gemeinderat Wurmlingen, denn ‐ „in einer guten Partnerschaft“, so Bürgermeister Klaus Schellenberg ‐ wird auch das Abwasser aus Wurmlingen auf der Kläranlage Tuttlingen gereinigt.

In der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen beiden Kommunen ist festgelegt, dass Wurmlingen entsprechend seiner Abwassermenge bei den Betriebskosten wie auch den Investitionskosten einen Finanzierungsanteil von elf Prozent übernimmt. Für die aktuell bis 2040 geplanten „Modernisierungen in erheblichem Umfang“ werden sich die durchschnittlichen Investitionskosten derzeit jährlich auf 1,6 Millionen Euro belaufen und mit den zu erwartenden künftigen Preisanpassungen bis 2040 auf jährlich 2,8 Millionen ansteigen. Dies wird für Wurmlingen von jetzt 180.000 Euro auf bis 310.000 Euro ansteigende jährliche Aufwendungen ergeben. „Da wir (in diesem Bereich) keine Förderung erhalten“, so Bürgermeister Schellenberg, werden diese Kosten „moderate Veränderungen bei den Klärgebühren bewirken“.

Insgesamt sei auf Grund rechtlicher Anforderungen an den Betrieb der Abwasserbeseitigung und aufgrund des Alters der Anlage der Masterplan der Stadt Tuttlingen notwendig und zu unterstützen, so der Bürgermeister. Zudem habe die Zusammenarbeit für beide Kommunen Synergieeffekte. Gebührensteigerungen für die Verbraucher seien „in der Bandbreite der Vorjahre“ zu erwarten.