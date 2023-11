Am Samstagabend ist in der Schlosshalle in Wurmlingen die 14. Sportgala des Turnvereins Wurmlingen über die Bühne gegangen. Das umfangreiche Programm hatte Stefanie Rapp geplant, die Ansagen übernahm Michael Ilg.

Mit dabei waren unter anderem „Die Wein Dancer“ mit ihrem Showtanz sowie zahlreiche Gruppen des TV Wurmlingen und Gäste, von Kunstrad bis Rope Skipping war viel geboten.