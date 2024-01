Luca Ilardo holt Bronze bei italienischen Meisterschaften

Luca Ilardo von der KG Wurmlingen/Tuttlingen hat in Rom bei den italienischen Meisterschaften der Herren die Bronzemedaille gewonnen.

Nach einem Punktsieg und einem folgenden, hart umkämpften und erst in den letzten Sekunden nochmals gedrehten Kampf stand Luca Ilardo im Finale. Hier traf er auf den Favoriten dieser Gewichtsklasse. Nach gutem Kampf musste sich der KGler aber doch geschlagen geben und hatte über die Hoffnungsrunde noch die Chance auf den dritten Platz. Luca Ilardo sammelte nochmals alle Energiereserven, um sich mit einem Sieg noch eine Medaille zu erkämpfen. Es sah zuerst nicht ganz so gut aus, doch im weiteren Kampfverlauf besann er sich auf seine eigene Stärke, übernahm dann auch die Kampfführung und konnte so diesen Fight für sich entscheiden.

Aber es gab noch mehr zu bejubeln für die KG Wurmlingen/Tuttlingen: Matteo Maffezzoli und Gabriele Niccolini wurden jeweils Landesmeister. Schwergewichtler Samuele Varicelli erkämpfte sich die Vizemeisterschaft ebenso wie Raffaele Matrullo. Letzterer kämpfte im Finale mit seinem Vereinskameraden Niccolini um den Meistertitel. Gabriele Niccolini behielt hier nach sechs Minuten mit 8:7 Punkten die Oberhand.