Land übernimmt Kosten für Verschleiss

Nicht nur die zukunftsträchtige Digitalisierung, auch ganz banale Dinge müssen in einer Gemeinde funktionieren. So steht in der Gemeinde Wurmlingen auch die alljährliche Routinekontrolle aller Arten von Schächten an ‐ von Wasserversorgungsschächten, über Abwasserbeseitigungs- bis zu Einlaufschächten. Für diese Arbeiten gab es jedoch nur ein einziges Angebot.

Trotzdem war Bürgermeister Klaus Schellenberg damit noch relativ zufrieden. Der Anbieter, die Firma HV Kommunaltechnik aus Bad Rappenau, hatte bereits in den vergangen Jahren in Wurmlingen gearbeitet. Und „wir waren mit der Ausführung und Umsetzung sehr zufrieden“, lobte der Schultes das Unternehmen. Das Angebot belief sich auf 26.535 Euro. Der Auftrag wird indes noch um einige Schächte auf Kosten des Landes erweitert. Deren erhöhter Verschleiss war durch den Umleitungsverkehr der B 14 durch Wurmlingen in den vergangenen Monaten entstanden. Die Kosten hat die Verwaltung bereits beim Regierungspräsidium angemeldet.