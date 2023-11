Wurmlingen

Konzenbergschule setzt auf digitale Geräte

Wurmlingen

In der Wurmlinger Konzenbergschule werden ab der vierten Klasse im Unterricht „iPads“ genutzt. In der Sekundarstufe sind aktuell 151 Geräte im Einsatz und in den vierten Klassen weitere 40 Geräte.

Veröffentlicht: 10.11.2023