Kommune übernimmt Kindergarten St. Josef

Der bisher kirchliche Kindergarten St. Josef in Wurmlingen wird in die Trägerschaft der bürgerlichen Gemeinde übergehen. Die Übernahme in rund einem Jahr, zum 1. August 2024, hat jetzt der Gemeinderat bestätigt.

Kirchenaustritte und damit auch knapper werdende Finanzmittel durch geringer werdendes Kirchensteueraufkommen standen als Begründung in der Sitzungsvorlage, die Bürgermeister Klaus Schellenberg zunächst vorlegte. Die Wurmlinger katholische Kirchengemeinde sei deshalb vom Ordinariat Rottenburg–Stuttgart aufgefordert worden, zu prüfen, welche Aufgaben abgegeben werden, um Einsparungen zu generieren. Unter diesen Voraussetzungen hatte sie bereits im vergangenen Jahr die Kinderkrippe St. Josef an die bürgerliche Gemeinde übertragen.

Es sei ein schwieriger Überlegungsprozess und kein einfaches nüchternes Abwägen gewesen, erläuterte als Gast in der Sitzung der Leiter der Seelsorgeeinheit Konzenberg, Pfarrer Carsten Wagner. Aus den bestehenden Sparzwängen heraus sei die Entscheidung getroffen worden, sich von einem der beiden bisherigen kirchlichen Kindergärten — St. Josef und Don Bosco — zu trennen: „Lieber einen g’scheit (betreiben), als zwei halblebig“, fasste Pfarrer Wagner die „schweren Herzens“ gefassten Überlegungen zusammen. Dabei habe auch die Meinung vorgeherrscht, dass der Kindergarten St. Josef bei der Kommune besser aufgehoben sei. Und mit Don Bosco behalte die Kirchengemeinde „ein Standbein jenseits der Bahnlinie“. Dies sei auch ein Aspekt gewesen. Jetzt gelte es in engem Kontakt mit der Kommune „den Kindergarten Don Bosco zu ertüchtigen“.

Diese Entwicklung habe sich abgezeichnet, war Bürgermeister Schellenberg vom Antrag der Kirchengemeinde nicht überrascht. Dem im Vorfeld unterrichteten Personal wurde bereits mitgeteilt, die bürgerliche Gemeinde habe „selbstverständlich das Interesse das komplette Kindergartenteam zu übernehmen“. Zudem sei geplant — ohne Zeitdruck — Gebäude und Räume auch zu übernehmen und zwischenzeitlich zu sanieren.