KG Wurmlingen/Tuttlingen gelingt die Revanche gegen Sulgen

Die KG Wurmlingen/Tuttlingen hat in der Ringer-Verbandsliga den AV Sulgen in der Elta-Halle in Wurmlingen mit 19:15 geschlagen und sich damit für die Vorrunde revanchiert.

Trainer Marc Buschle legte das Augenmerk vollends auf die Revanche gegen den AV Sulgen, dem man in der Vorrunde noch deutlich unterlegen war. Entsprechend motiviert absolvierten die Ringer die Trainingseinheiten und auch am vergangenen Samstag waren durchweg alle Athleten mit viel Herzblut auf der Matte aktiv. Die Gäste ihrerseits reisten mit der vermeintlich besten Formation nach Wurmlingen. Zwei Ringer kochten je noch eine Gewichtsklasse ab und so wollten sie hier die Punkte mitnehmen, fanden aber in den KG-Ringern ihre Meister. So ist dieser 19:15-Erfolg mehr als verdient und die KG bleibt weiterhin Zweiter im Zwischenklassement.

Im vorgezogenen Kampf bis 80 Kilogramm musste Endrit Mustafa gegen Nicklas Hadjio antreten. Hier fand Mustafa nie richtig in den Kampf gegen den körperlich starken Gästeringer. Alle Aktionen des KG-Athleten wurden von Hadjio abgewehrt und seinerseits kam dieser mit seinen Griffaktionen durch. Bei der 0:8-Niederlage gab Mustafa drei Mannschaftspunkte ab. Dies wurde aber im nächsten Kampf gleich egalisiert durch den kampflosen Erfolg von Aaron Wucherer - die KG war wieder in Front.

Einen sehr schweren Stand hatte Marc Buschle gegen den starken Italiener Simone Iannattoni. Dieser war immer in der Vorwärtsbewegung und ließ Buschle nicht zum Atmen kommen. Mit viel Einsatz überließ der Coach dem Gast lediglich drei Mannschaftspunkte bei dessen 12:1-Erfolg. Im folgenden Kampf gab es aber gleich die Wende zu Gunsten der KG, denn Gentrit Mustafa ließ nie Zweifel aufkommen, wer im Kampf gegen Allen Ebol die Matte als Sieger verlassen wird. Gentrit wirbelte seinen Kontrahenten mit schönen Beinangriffen ständig durch die Luft und holte sich so Punkt um Punkt sein souveränes Ergebnis von 15:0 - ein technischer Überlegenheitssieg.

Matteo Maffezzoli traf im Halbschwergewicht auf Valentin Baier. In dieser Paarung zeigte Maffezzoli immer wieder seine Klasse, vor allem im Bodenkampf. Ohne Kompromisse hob er seinen Gegner sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde schulmäßig aus und kam dabei jeweils mit einem Überwurf zu vier Wertungspunkten. Dies brachte ihm und seinem Team die erhofften drei Mannschaftspunkte beim 10:0-Punkterfolg. Wenig bis keine Mühe hatte Anton Klymentov an diesem Kampftag mit seinem Gegner Benjamin Muske. Zu Beginn noch etwas zurückhaltend, dauerte es fast eine Minute, bis Klymentov zu seinen ersten Punkten kam, dann allerdings war der Bann gebrochen. Zuerst ließen mehrere Durchdreher am Stück die Habenpunkte in die Höhe schießen, ehe Klymentov mit einem Überwurf diesen Kampf durch technische Überlegenheit und einem 17:0 beendete.

Was folgte war der Auftritt von Jacopo Masotti im Mittelgewicht gegen Zayndi Erznukaev. Nach der 2:0-Führung musste er in der Folge direkt den Ausgleich hinnehmen. Dann besann er sich auf seine eigene Stärke und holte insgesamt zwölf Punkte am Stück. Gehandicapt durch eine Knieverletzung konnte er nicht mehr unter vollem Einsatz kämpfen und gab direkt Wertungspunkte ab. Angefeuert durch die Unterstützung der Fans holte er mit letzter Kraft die entscheidende Wertung zu seinem technischen Überlegenheitssieg, der 24:7 endete. Der Mannschaftserfolg von Wurmlingen/Tuttlingen war somit sichergestellt.

Luca Ilardo musste im nächsten Kampf gegen Marco Eckl antreten. Ilardo zeigte hier eine äußerst engagierte Leistung gegen den starken Marco Eckl. Leider konnte der Ringer der KG drei eigene sehr gute Beinangriffe nicht zu Ende kämpfen und blieb somit ohne Punkt und verlor diesen Kampf mit 0:8 nach Punkten. Markus Möll hatte es im griechisch-römischen Weltergewicht mit Gästetrainer Semih Bosyan zu tun. Möll machte seine Sache sehr gut und überließ dem favorisierten Bosyan lediglich einen 2:8-Erfolg zu. Zum Abschluss hatte Dominik Reichle die undankbare Aufgabe, mit Dimitri Basilasashvili den wohl stärksten Gästeringer vorgesetzt bekommen zu haben. Trotz sehr guter Gegenwehr musste er sich erwartungsgemäß dem Favoriten mit 0:15 geschlagen geben. Somit war der Endstand vor den etwas mehr als 200 Zuschauern in der Elta-Halle ein 19:15 für die KG Wurmlingen/Tuttlingen.

Die Kämpfe im Einzelnen: 80G: Endrit Mustafa - Niclas Roman Hadjio 0:3 PS (0:8); 57G: Aaron Bodo Wucherer - 4:0 KL (0:0); 130F: Marc Buschle - Simone Iannattoni 0:3 PS (1:12); 61F: Gentrit Mustafa - Allen Herman Ebol 4:0 TÜ (15:0); 98G: Matteo Maffezzoli - Valentin Baier 3:0 PS (10:0); 66G: Anton Klymentov - Benjamin Thomas Muske 4:0 TÜ (17:0); 86F: Jacopo Masotti - Zayndi Roman Erznukaev 4:0 TÜ (24:7); 71F: Luca Ilardo - Marco Eckl 0:3 PS (0:8); 75G: Markus Möll - Semih Bosyan 0:2 PS (2:8); 75F: Dominik Reichle - Dimitri Basilashvili 0:4 TÜ (0:15).