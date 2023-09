Kein Sieger im SVW–Duell in Wurmlingen

Der SV Wurmlingen hat sich am Samstag in der Fußball–Bezirksliga Schwarzwald 1:1 (0:0) vom SV Waldmössingen getrennt. Die Gastgeber schafften es damit, die nächste Pleite im SVW–Duell zu vermeiden. Sie hatten vor etwas mehr als einem Jahr 0:4 in der Aufstiegsrelegation verloren.

„Wir haben es versäumt, in der ersten Halbzeit das 1:0 oder auch das 2:0 zu machen“, sagte Wurmlingens Spielertrainer Tom Schmid. Dessen Elf war aktiver gestartet, agierte vor dem Tor aber zu hektisch und zu ungenau. Er selbst hatte eine gute Möglichkeit aus kurzer Distanz (39.). Zwei Gästechancen von Damian Kaminski parierte Wurmlingens Schlussmann Tobias Schöpf (29./43.), eine weitere setzte Dominik Rudyk über den Kasten (34.).

Waldmössingen legte durch Yannik Meier vor (51.) und hätte erhöhen können (56./65.). Die Heimelf schaffte es nach der Pause zunächst nicht mehr, offensiv gefährlich zu werden — bis zur Schlussviertelstunde. Eine Hereingabe von Luca Blum flog zum 1:1 ins lange Eck (77.). Die Wurmlinger waren anschließend dominant, die beste Chance hatte allerdings Kaminski (90.).

„Am Ende kann ich mit dem Punkt leben“, bilanzierte Schmid. Im Gegensatz zu seinem Gegenüber: „Hintenraus war ich enttäuscht, dass wir es nicht über die Zeit retten konnten. Wir haben es verpasst, das 2:0 nachzulegen. Defensiv und im Kollektiv haben wir es eigentlich komplett kontrolliert“, sagte Gästecoach Thiemo Martin, „aber vom geschlossenen Auftreten und von der taktischen Disziplin her war es absolut top, daher überwiegt das Positive“.

SV Wurmlingen: Tobias Schöpf — Paolo De Meo, Maurizio Colucci (81. Marc Beck), Marius Schätzle, Florian Moser, Tom Schmid, Antonio Piccione (73. Maurice Stähler), Noah Viani, Marc Bippus, Luca Blum, Julien Kübler. SV Waldmössingen: Maximilian Mager — Raphael Ruf, Benjamin Kimmich (81. Fabian Wolber), Damian Kaminski (90.+2 Daniel Weber), Sebastian Wagner (86. Jona Weber), Yannik Meier, Nico Laufer, Loris Keller (60. Raphael Hauser), Dominik Rudyk, Sören Rall, Dominik Klaus. Tore: 0:1 (51.) Yannik Meier, 1:1 (77.) Luca Blum. – Gelbe Karten: 1/2. — Schiedsrichter: Mario Barisic. — Zuschauer: 110.

Die weiteren Spiele

FV 08 Rottweil — SpVgg Trossingen 0:2 (0:1). „Es war die Fortführung der letzten Wochen“, sagte Nullacht–Trainer Gustl Alfidi nach der dritten Niederlage in Serie. In der Viertelstunde vor der Halbzeit hatte seine Elf drei Chancen: Zweimal parierte der starke SpVgg–Schlussmann Marcel Bender, einmal setzte Kevin Garcia einen Freistoß an den Innenpfosten. Eine FVR–Nachlässigkeit nach einem eigenen Einwurf hatte dann den Abschluss von Lukas Heizereder und die unerwartete Gästeführung zur Folge (45.+3). Ein Konter führte zur Vorentscheidung durch Harry Föll (85.).

Tore: 0:1 (45.+3) Lukas Heizereder, 0:2 (85.) Harry Föll. — Schiedsrichter: Jean–Marcel Kirigenda. — Zuschauer: 120.

SpVgg Bochingen — SV Bubsheim 0:5 (0:2). Rückschlag für die Gastgeber, Befreiungsschlag der Heuberger: „Wir haben ein gutes Umschaltspiel gezeigt, die Zweikämpfe angenommen und gewonnen. Heute waren wir hellwach und im Spiel“, sagte der erleichterte SVB–Spielertrainer Paul Ratke nach dem ersten Saisonsieg seiner Mannschaft. Sein Team hatte kompakt verteidigt und in der Vorwärtsbewegung einige gefährliche Situationen kreiert. Die Gastgeber vergaben beim Stand von 0:2 einen Strafstoß gegen den stark parierenden Gästetorwart Kevin Grepo (55.). — Tore: 0:1 (31.) Gabriel Gasic, 0:2 (33.) Dimitri Stroh, 0:3 (66./Fouelfmeter) Gabriel Gasic, 0:4 (75.) Marvin Moser, (90.) Leon Moser. — Besonderes Vorkommnis: SVB–Torwart Kevin Grepo pariert Foulelfmeter von Ugur Akbaba (55.). — Schiedsrichter: Brahim El Guermoumi. — Zuschauer: 120.

SG Deißlingen/Lauffen — VfL Mühlheim 4:1 (4:1). Nach dem ersten Abschluss der Gäste durch Marcel Schilling (4.) hat die SG D/L gegen den bis dahin ungeschlagenen VfL eine überragende Phase und legte ein vorentscheidendes 4:0 vor. Auch ein noch größerer Vorsprung wäre möglich gewesen. Insgesamt war die SG–Chancenverwertung deutlich besser als in der Vorwoche. Die Gastgeber schalteten nach dem vierten Treffer zurück. Den Mühlheimern gelang der Anschluss durch Schilling (45.). Im zweiten Abschnitt verwaltete das Heimteam das Ergebnis. Der VfL war optisch überlegen und hat sich trotz des klaren Rückstands nicht aufgegeben, gefährdete den Heimsieg des Landesliga–Absteigers aber nicht mehr. — Tore: 1:0 (6.) Rouven Irion, 2:0 (12.) Marvin Hirt, 3:0 (19.) und 4:0 (30.) beide Robin Schumpp, 4:1 (45.) Marcel Schilling. — Schiedsrichter: Oskar Diebold. — Zuschauer: 150.

SG Bösingen II/Beffendorf — FSV Denkingen 1:1 (0:1). Der weiterhin ungeschlagene FSV, der in der Anfangsphase gegen nachlässig verteidigende Hausherren durch Timo Klumpp in Führung gegangen war (7.), hat es verpasst, nach dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung zu sorgen. Christoph Halder, der im Anschluss an einen Standard einköpfte, markierte den späten Ausgleich (86.). Vor und nach dem 1:1 vergab die SG je eine weitere Chance. — Tore: 0:1 (7.) Timo Klumpp, 1:1 (86.) Christoph Halder. — Schiedsrichter: Kevin Letzgus. — Zuschauer: 80.