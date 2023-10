Jan und Eric Diener belegen Top-Ten-Plätze

Die Brüder Eric und Jan Diener aus Wurmlingen haben sich in der Türkei beim Europacup in Yenişehir mit Platz fünf und sieben jeweils einen Platz unter den besten zehn von mehr als 60 Teilnehmern gesichert. Eric Diener startete beim Laufen eine Aufholjagd und überholte kurz vor Schluss seinen Bruder Jan. Letzterer behauptete sich aber lange in der Spitzengruppe.

Und der zwei Jahre jüngere Jan Diener gelang ein Schwimmstart nach Maß. Er zog über die 750 Meter im Wasser zunächst weg. An der ersten Boje wurde er von einem Kontrahenten überholt, später von einem weiteren und stieg schließlich an Position drei aus dem Wasser. Ein schneller Wechsel auf das Rad ermöglichte es dem 21-Jährigen, dass er in der fünfköpfigen Spitzengruppe mitfahren konnte.

Da die fünf Führenden allerdings schon von Beginn an eine 20 Sekunden große Lücke gerissen hatten, bauten sie ihren Vorsprung bis in die Wechselzone auf über 40 Sekunden aus. „Wir haben gut zusammengearbeitet. Ich habe aber auf dem Rad schon gemerkt, dass meine Lunge, Nase und Beine nicht gerade zu 100 Prozent fit sind, aber immer noch besser als erwartet“, so der Wurmlinger. Nachdem einer seiner Kontrahenten noch gestürzt war, lief Jan Diener an Position zwei aus der Wechselzone auf die fünf Kilometer lange Laufrunde. Er reihte sich die ersten Kilometer an Position zwei und drei ein. Von der großen Gruppe egalisierten mehrere Triathleten im zweiten Teil des Laufs den Abstand zu ihm. Bis 500 Meter vor dem Ziel lief Jan Diener noch auf Position vier. „Zwei Franzosen und mein Bruder sind dann aber noch von hinten gekommen und haben mich überholt. Ich hatte bereits damit gerechnet, dass es bis zum Ziel richtig eng wird. Mit meiner Erkältung und mit dem harten Radfahren konnte ich zum Schluss nicht mehr viel entgegensetzen. Das Ergebnis hätte für mich aber auch schlechter ausfallen können“, lautete das Resümee von Jan Diener, der als Siebter das Ziel in 52.26 Minuten erreichte. 13 Sekunden vor ihm kam der der Italiener Samuele Angelini als Europacup-Sieger ins Ziel.

Genauso wie der 23-jährige Eric Diener, der am Ende nach einer Aufholjagd auf Rang fünf landete. Nachdem er eine ordentliche Schwimmleistung zeigte, gehörte er nach dem ersten Wechsel der rund 50-köpfigen Verfolgergruppe auf dem Rad an.

Dem Wurmlinger gelang der schnellste Wechsel aller Teilnehmer, was dazu führte, dass er als erster Verfolger auf die Spitzengruppe losrannte. „Ich wusste, dass ich die Führenden einholen könnte, aber mir war klar, dass es knapp wird. Ich habe zwar noch einige wenige Triathleten aus der Spitzengrupp einholen können, aber ein paar von den Verfolgern haben auch mich überholt. Es war letztlich ein zäher Lauf“, blickte Eric Diener zurück. Auf den letzten 500 Metern vor dem Ziel vermischten sich daher die Gruppen. Der Wurmlinger benötigte 52.22 Minuten für den Europacup.