Jan Diener startet auf Rang 17 in die Triathlon-Saison

Die Triathleten Jan und Eric Diener sind mit einem 17. und 36. Platz beim Europacup in Portugal in die neue Saison gestartet. Beim Wettkampf in Quarteira stürzte Eric Diener vom Rad. Der Sturz bleibt für ihn ohne größere Folgen.

Der Europacup formte für Jan Diener und seinen zwei Jahre älteren Bruder Eric Diener den Auftakt in eine verheißungsvolle Triathlon-Saison. Die Vorbereitung verlief bei Jan Diener gut und für ihn zufriedenstellend, dennoch konnte er seinen Fokus nicht ganz dem Training widmen: „Den gesamten Januar absolvierte ich die Grundausbildung bei der Bundeswehr und konnte deshalb nicht vollumfänglich trainieren. Außerdem war ich noch zwei Mal krank im Frühjahr. Die Woche vor dem Europacup hatte ich zudem Probleme mit dem Zwerchfell“, erklärte Jan Diener, der neben 66 Konkurrenten an der Startlinie über die olympische Distanz beim Europacup stand.

Das Schwimmen über 1500 Meter verlief für ihn zunächst nicht zufriedenstellend. „Mir fehlte die Geschwindigkeit aber ich konnte mich dennoch im vorderen Bereich gut platzieren. Dafür habe ich im Wasser aber viel Energie investiert“, schilderte der 21-Jährige seinen Rennverlauf. Dennoch verpasste er um rund zehn Sekunden beim Ausstieg aus dem Wasser den Sprung in die Spitzengruppe. Nach dem Wechsel auf das Rad holte er mit weiteren Mitstreitern nach etwa zehn von insgesamt 40 Radkilometern die Spitze ein und bildete eine knapp 20-köpfige Gruppe. „Da ich auch auf dem Rad viel investiert habe, war mein Ziel auf den restlichen Kilometern, Reserven zu sparen und mich so gut es ging zu erholen für den abschließenden Lauf“, betonte der Wurmlinger, der mit der Spitzengruppe kurz vor dem zweiten Wechsel einen Abstand auf die Verfolger von rund 30 Sekunden herausfuhr.

Auf dem ersten Laufkilometer schaffte es Jan Diener mit der Spitzengruppe aus zehn Triathleten mitzuhalten. „Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich mit einigen Konkurrenten nicht ganz Schritt halten konnte. Das hohe Anfangstempo ist für mich noch zu hart“, sagt er. Die Top-Athleten um die Franzosen wie den zweifachen Weltmeister Vincent Luis oder Aurelien Jem musste der Wurmlinger ziehen lassen. „Ich bin letztlich ein einsames Rennen gelaufen. Für mich war es aber eine gute Laufzeit, wenn man bedenkt, dass ich erschöpft vom Rad gestiegen bin“, gab Jan Diener zu bedenken, der für die zehn Kilometer 31.52 Minuten benötigte.

Schließlich erreichte er in einer Gesamtzeit von 1.45.54 Stunden auf Rang 17 das Ziel. Hugo Milner aus Großbritannien gewann den Europacup nach 1.44.04 Stunden vor Vincent Luis, der 15 Sekunden später das Rennen beendete. Diener sagte: „Von der Platzierung ist es nicht das Ergebnis, was ich mir erhofft habe. Der Europacup in Portugal war für mich aber trotz mehrerer Unsicherheiten im Vorfeld eine solide Basis für meinen Saisonstart. Jetzt weiß ich wo ich stehe. Auf dieser Basis kann ich im Training die kommenden acht Wochen gut aufbauen, bevor der nächste größere Rennblock für mich beginnt“, so Jan Diener.

Sein zwei Jahre älterer Bruder Eric Diener hat sich das Rennen in Quarteira anders vorgestellt. Denn: Er absolvierte in den Wochen und Monaten vor dem Europacup mehrere Trainingslager, die aus seiner Sicht „sehr gut“ für ihn verliefen. Deshalb erhoffte er sich auch einen guten Saisonstart. Doch es kam anders. Nach einem eher „mäßigen Schwimmen“, wie er es bezeichnete, landete er nach dem Wechsel in der Verfolgergruppe - und dort passierte das Unglück: „Vor mir ist jemand auf einer Geraden gestürzt. Ich konnte nicht mehr ausweichen und bin mit 50 Stundenkilometern auf dem Asphalt entlanggeschlittert. Ich wollte direkt weiterfahren, allerdings hat es Zeit gekostet, das Rad wieder fahrtüchtig zu machen“, blickte Eric Diener auf den schmerzhaften Zwischenfall zurück.

Da er im weiteren Verlauf keine großen Schmerzen hatte, entschied er sich dazu weiterzumachen. Mit rund drei Minuten Rückstand auf die Spitze wechselte er in die Laufschuhe. „Mein Ziel war es, einen soliden Lauf hinzulegen, ohne alles zu investieren. Das schien mir in dem Moment das Klügste im Hinblick auf mein nächstes Rennen zu sein. Ich wollte mich nicht mehr voll verausgaben“, so Eric Diener, der schließlich den Europacup in einer Gesamtzeit von 1.48.32 Stunden auf Rang 36 beendete.