Jan Diener gelingt bei EM Platz elf

— Triathlet Jan Diener ist mit einem starken elften Platz von der Super–Sprint–Europameisterschaft aus der Türkei zurückgekehrt und war damit zufrieden. Einziger Wermutstropfen für ihn: Die ebenso im Rahmen der EM ausgetragene Qualifikation für die U23–WM verpasste er denkbar knapp.

Jan Diener war mit gemischten Gefühlen in das türkische Balikesir gereist. Denn er wusste, dass seine Vorbereitung auf die Europameisterschaft über die Super–Sprint–Distanz alles andere als ideal war. Sechs Wochen vor dem Wettkampf über 300 Meter Schwimmen, 7,5 Kilometer auf dem Rad und 1,7 Kilometer Laufen machten ihm Knieprobleme zu schaffen. „Ich konnte vier Wochen das Knie nicht belasten, habe keine wirkliche Laufeinheit gehabt, und nur alternatives Training absolviert. Mehr als eine Woche vor der EM war ich dann schmerzfrei, konnte kleine Läufe ins Training einbauen und habe deshalb entschieden, in der Türkei an den Start zu gehen“, erklärte Jan Diener.

Und diese Entscheidung kristallisierte sich im Nachhinein mit dem guten Abschneiden als richtig heraus. Bevor er es allerdings in das EM–Finale schaffte, musste er sich am Vortag in einem der drei parallel stattfindenden Vorläufe qualifizieren. Nach einer soliden Schwimmleistung stieg er weit vorne bei dem 24–köpfigen Teilnehmerfeld aus dem Wasser und fuhr direkt in der Spitzengruppe mit, die aus elf Triathleten bestand. Aber Jan Diener wusste: „Nur neun qualifizierten sich für das Finale. Ich habe mich deshalb an einem Anstieg vom Rest der Gruppe gelöst und bin mit einem Schweizer vorneweg gefahren“, so Diener. Das führte dazu, dass der Wurmlinger beim zweiten Wechsel zehn Sekunden Vorsprung auf die Verfolger hatte. „Das Laufen war richtig hart und ich habe schnell gemerkt, dass meine Beine aufgrund der Verletzung nicht im besten Zustand sind“, merkte Jan Diener an. Er beendete schließlich den Qualifikationslauf auf Rang fünf, was eine sichere Finalteilnahme für ihn bedeutete.

Kurz vor dem finalen Start machte sich aber seine Knieverletzung bemerkbar. „Ich war zu dem Zeitpunkt einfach nur froh, dass ich am Finale teilnehmen durfte“, so Diener. Erneut erwischte er dort einen guten Schwimmstart. Auf dem Rad bildete sich eine große Führungsgruppe. „Ich habe mich dort immer weit vorne aufhalten können. Das Radfahren war aus meiner Sicht auch nicht so hart“, beschrieb er seine Wahrnehmung des Rennens. Nachdem er sich für den zweiten Wechsel gut positionierte und ihm dieser fehlerfrei glückte, ging er die abschließenden 1,7 Kilometer in Laufschuhen konservativer an. Sein Knie hielt der Belastung stand und so konnte er kurz vor der Ziellinie sogar noch zwei Konkurrenten übersprinten und landete schließlich in einer Gesamtzeit von 21.01 Minuten auf dem elften Platz. Als Europameister über die Super–Sprint–Distanz ließ sich der Portugiese Ricardo Batista feiern, der rund 30 Sekunden vor Jan Diener das Ziel erreichte. Zweiter wurde der Deutsche Lasse Nygaard Priester in 20.39 Minuten.

„Ich bin total glücklich mit dem Ergebnis und meiner Leistung. Ich hätte nie gedacht, dass ich bei der EM nach meiner Knieverletzung so gut abschneiden werde. In der U23 bin ich Siebter geworden. Ein ebenso sehr gutes Resultat für mich“, resümierte ein durchweg zufriedener Jan Diener nach dem Rennen.

Der einzige Wermutstropfen: Sein Teamkollege Jonas Osterholt ist wie Jan Diener ein deutscher Nachwuchstriathlet in der U23 und beendete das Rennen auf Rang sieben. Da die Europameisterschaft in der Türkei auch gleichzeitig als Qualifikation für die U23–WM ausgetragen wurde und nur der erste U23–Triathlet aus Deutschland sich für die WM qualifizierte, verpasste der Wurmlinger schließlich um sechs Sekunden die U23–WM–Teilnahme.