In Rußberg entsteht ein Solarpark

Auf ihrer Gemarkung Rußberg will die Gemeinde Wurmlingen auf einer Fläche von 4,38 Hektar einen Solarpark erstellen. In knapp einem Jahr soll er ans Netz gehen, um jährlich rund 4,1 Megawatt Strom zu erzeugen. Dazu notwendige Formalitäten wurden im Gemeinderat in Gang gesetzt.

Dazu gehörten die Entscheidung über eingegangene Stellungnahmen, die so genannte Feststellung des Entwurfs des Bebauungsplans für das Sondergebiet „Solarpark Rußberg“ und der Beschluss die Öffentlichkeit zu beteiligen sowie die Benachrichtigung der Behörden.

Wesentliche Vorarbeiten mit verschiedenen Auftragsvergaben erfolgten ebenfalls. Parallel dazu kam die enge Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Rietheim-Weilheim. Diese will zusammen mit einem Landwirt auf der Rußberger Seite einen Solarpark mit rund drei Megawatt Leistung errichten. Dazu sind die gemeinsame Arbeitsvergabe und die Beschaffung der Anlagenteile durch die Gemeinde Wurmlingen vorgesehen, um Synergieeffekte zu nutzen.

Die von der Hüfinger Firma Vetter gelieferten Trafostationen belaufen sich für jede der beiden Gemeinde auf 206.037 Euro. Bei den Tiefbauarbeiten fallen für Wurmlingen rund 197.940 Euro und für Rietheim-Weilheim rund 111.720 Euro an. Bei der Übergabestation mit Fernwirkstation werden die Kosten halbiert: Diese wird - Kosten von 191.400 Euro - gemeinsam genutzt.