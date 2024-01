125 Jahre

Das ist für das Jubiläumsjahr geplant

Der Turnverein Wurmlingen feiert 2024 sein 125-jähriges Bestehen. Aktuell hat der Verein etwas mehr als 1400 Mitglieder und bietet verschiedene Sparten an. Die Verantwortlichen haben sich dazu entschieden, die bestehenden Veranstaltungen im Jubiläumsjahr noch besonderer zu gestalten, berichtet das TV-Fasnet-Team rund um Melanie Dreher.

Mit der Turnerfasnet, die es seit mehr als 60 Jahren gibt, startet der TV auch sein Jahresprogramm. Zusätzlich wird es in diesem Jahr einen „Tanz in den Mai“ am 4. Mai geben. Einen Tag später steigt das Sportfest am Talacker. Am 29. Juli steht „Hackepeter mit Feierstunde 50 Jahre TV-Heim“ an. Im Rahmen des Dorffestes am 7. und 8. September wird es auch eine Ausstellung zum Jubiläum geben. Geplant sind zudem Doppelmeisterschaften im Tennis mit Playersnight (21. September) und ein Volleyball-Turnier (17. November). Am 23. November wird dann eine Jubiläumsgala in der Schlosshalle gefeiert.