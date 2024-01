Die Gemeinde Wurmlingen braucht eine neue Hauptamtsleiterin oder einen neuen Hauptamtsleiter. Denn Sandra Feria Olid verlässt die Gemeinde gen Bad Dürrheim. Laut Bürgermeister Klaus Schellenberg haben schon mehrere Personen Interesse bekundet.

Lachendes und weinendes Auge

Vor drei Jahren hat Sandra Feria Olid die Nachfolge von Rolf Liebermann als Hauptamtsleiterin angetreten. Es war die erste Stelle nach dem Studium für die damals 23-Jährige. „Ich nehme ganz viel mit, das Aufgabengebiet als Hauptamtsleiterin ist wahnsinnig breit gefächert und ich konnte sowohl fachlich sehr viel lernen als auch persönlich für mich mitnehmen“, sagt sie auf Nachfrage unserer Zeitung über ihre Zeit in Wurmlingen. Jeden Tag habe sie neue Dinge gelernt und auch den Umgang im Team wisse sie sehr zu schätzen. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“

Chance nutzen

In Bad Dürrheim wird sie als Fachbereichsleiterin bei der Stadtverwaltung unter anderem für die Bereiche Digitalisierung und Personal zuständig sein. Aufgabengebiete, die sie in Wurmlingen kennengelernt und für sich entdeckt hat. „Als ich die Stellenanzeige gesehen habe, dachte ich: Die Chance gibt es nicht immer, ich muss sie nutzen“, so Feria Olid. „Ich freue mich, eine neue Herausforderung zu haben.“

Erste Personen bekunden Interesse

Bis Mitte März wird sie noch in Wurmlingen sein. „Wir versuchen natürlich, die Vakanz so kurz wie möglich zu halten“, sagt Bürgermeister Klaus Schellenberg. Ziel sei es, die Stelle zum 1. April zu besetzen. „Aber das muss man sehen.“ Erste Interessenten gebe es bereits. „Stand jetzt haben wir eine Bewerbung. Ich bin gespannt, was bis Montag noch bei uns eingeht.“ Denn Bewerbungsschluss ist am 14. Januar.

Ein Bewerber müsse Lust auf ein „recht breites und vielseitiges“ Aufgabengebiet mitbringen, so Schellenberg. „Bei uns braucht man eher den generalistischen Blick, kann aber viele eigene Ideen einbringen.“