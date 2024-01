Wurmlingen

Fußgängerin von abbiegendem Auto erfasst

Wurmlingen / Lesedauer: 1 min

Am Donnerstagabend ist eine 34-jährige Fußgängerin an der Abzweigung Untere Hauptstraße/Schlossstraße in Wurmlingen von einem abbiegenden Auto erfasst und dabei verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.