Freie Plätze in Wurmlinger Kindergärten

„Wir sind in Sachen Kindergarten gut aufgestellt“, war das positive Fazit von Bürgermeister Klaus Schellenberg bei der Vorlage der Kindergarten-Bedarfsplanung im Gemeinderat. Denn ‐ „felix Wurmlingen“ ‐ in den Kindergärten der Gemeinde gibt es tatsächlich noch freie Plätze.

Nach der im Herbst erfolgten Einschulung der Erstklässler ‐ erstmals dreizügig ‐ habe sich eine deutliche Entspannung ergeben. Im Kindergarten St. Josef werden nach aktuellem Stand zehn bis 15 Plätze als Puffer freibleiben. Der Kindergarten Don Bosco hat noch eine Reserve von sieben bis acht Plätzen. Der neue Kindergarten Dörfle am Bach ist allerdings komplett belegt, so der Bürgermeister. Eine vorsorglich eingeplante Reserve für Flüchtlingskinder werde wohl nicht benötigt: Die Container für Geflüchtete bei der Eltahalle seien aktuell voll belegt.

In den Kinderkrippen sei nach der derzeitigen Bedarfsplanung ebenfalls noch ausreichend Platz. Alle drei Krippen seien bei einer jeweiligen Kapazität von zehn Kleinkindern im Durchschnitt über das Jahr mit sieben bis acht Kindern belegt. Daher werde auch vorgeschlagen die bisherigen Teilzeitangebote, sogenannte Sharingangebote, weiter beizubehalten. Nach diesen sind auch nur zwei oder drei Tage pro Woche möglich ‐ eine Art Spar-Angebot nach dem inzwischen Eltern gezielt nachfragen würden, so der Bürgermeister. Diese Möglichkeit war auch vom Verwaltungsausschuss in dessen Vorberatung empfohlen worden.