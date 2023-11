Experte spricht über Flugzeugabsturz auf dem Rußberg im Juli 1934

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Wurmlingen, lädt für Sonntag, 26. November, um 14 Uhr zu einem Vortrag von Wolfgang Dudenhausen zum „Flugzeugabsturz auf dem Rußberg, 27. Juli 1934“. Der Vortrag findet im Rahmen des Kulturnachmittags im Veranstaltungsraum des katholischen Gemeindehauses St. Josef in Wurmlingen, Schulstraße 2, statt.

Die Gedenkstätte an der Absturzstelle auf dem Rußberg hat eine lange Geschichte seit 1935. In zwölf Jahren wurden Fakten und Hintergründe aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, welche die Abläufe und Vorgänge am 27. Juli 1934 erzählen. Der Vortrag richtet sich an Personen mit Interesse an lokaler Heimat- und Luftfahrtgeschichte. Informationen zur Luftfahrt und Flugzeugtechnik in den zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre sowie die Lebensgeschichte der Swissair Besatzung bis zum Absturz, zeichnen ein Bild des damaligen Lebens. Die Augenzeugen und Helfer erhalten eine Stimme und erzählen, was sie unvermittelt und nachwirkend erlebt und gesehen haben. Die Klärung der Absturzursache wird diskutiert. Kurze Filmaufnahmen aus der Zeit werden in den etwa zweistündigen Vortrag eingebaut.

Wolfgang Dudenhausen hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert und viele Jahre in der Forschung und Flugzeugbranche gearbeitet. Die Dokumentation zum Flugzeugabsturz auf dem Rußberg ist als Buch veröffentlicht und ist ein umfassender Beitrag zur Luftfahrt- und Heimatgeschichte von Wurmlingen und Tuttlingen.