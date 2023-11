Eric Diener sichert sich Podestplatz

Der erste von zwei Afrika-Cups ist für den Wurmlinger Eric Diener vorbei ‐ und das mit Erfolg. Im tunesischen Lac Tunis schaffte es der Triathlet aus Wurmlingen mit Platz drei auf das Podest.

Beim qualitativ gut besetzten Afrika-Cup der Männer Elite in Tunesien mussten die 32 Triathleten die Sprint-Distanz mit 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren sowie einen Fünf-Kilometer-Lauf hinter sich bringen.

Im ersten Drittel des Teilnehmerfeldes steigt er aus dem Wasser und wechselte fehlerfrei auf das Rad. Den kleinen Rückstand mit wenigen Sekunden zur Spitze egalisierte der 23-Jährige ohne große Mühe. Der Radkurs kam ihm letztlich zugute, denn er gehörte schon nach wenigen Kilometern zur fünfköpfigen Spitzengruppe, die zu ihren Verfolgern einen immer größer werdenden Abstand herausarbeitete.

Als die fünf vom Rad abstiegen und in der Wechselzone schnell in die Laufschuhe wechselten betrug der Abstand zu den Verfolgern mehr als zwei Minuten. „Ab dem Zeitpunkt war klar, dass wir fünf Triathleten das Rennen unter uns ausmachen“, sagt der Wurmlinger. Wer den Afrika-Cup in Tunesien gewinnt, kristallisierte sich allerdings gleich zu Beginn der letzten Disziplin heraus. Ben Dijkstra aus Großbritannien zog das Tempo an. Die Folge: Der Wurmlinger musste ihn schon im ersten von fünf Laufkilometern ziehen lassen. Eric Diener lieferte sich stattdessen zunächst ein Laufduell mit dem Niederländer Ian Pennekamp um Platz zwei. „Ihn hätte ich eigentlich schlagen müssen. Aber er hat schon am Anfang der zweiten von drei Laufrunden eine Lücke zu mir gerissen. Ich konnte dem Niederländer danach nicht Paroli bieten. Meine Beine waren schon beim Radfahren schwer und genauso beim Laufen“, schilderte Eric Diener seinen Eindruck.

Letztlich verteidigte der Wurmlinger seinen dritten Rang und sicherte sich damit nicht nur einen Podestplatz bei den Elite Männern, sondern auch wichtige Punkte in der Weltrangliste und ein Preisgeld. Für die Sprint-Distanz benötigte Diener 59.20 Minuten. Den Afrika-Cup-Sieg ließ sich Ben Dijkstra nicht mehr nehmen und überquerte damit als Erster die Ziellinie in 58.53 Minuten.