Eric Diener erzielt bestes Europacup-Ergebnis

Obwohl er beim zweiten Wechsel wichtige Sekunden verloren hat, ist Eric Diener mit dem fünften Platz im türkischen Alanya sein bestes Europacup-Ergebnis gelungen. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Jan Diener musste sich trotz eines soliden Auftritts mit dem 18. Platz zufriedengeben.

Eric Diener konnte Wochen vor seinem Europacup-Start aufgrund einer Corona-Infektion nicht vollumfänglich trainieren, musste sich zurücknehmen. Davon war in Alanya beim Europacup über die Sprint-Distanz aber nichts mehr zu spüren. Bis zur ersten Boje schwamm Eric Diener hinter seinem jüngeren Bruder Jan. Beide zeigten eine gute Schwimmleistung mit Schlagdistanz zur Spitze: „Ich hatte 20 Sekunden Rückstand zu den Führenden. Damit war ich voll zufrieden“, betonte Eric Diener.

Der 20 Kilometer lange Radkurs gestaltete sich für die Triathleten der Männer Elite wenig anspruchsvoll. Relativ schnell fand sich fast das gesamte Teilnehmerfeld in einer großen Gruppe wieder. Dieser Umstand war aufgrund des einfachen Radkurses zu erwarten. Aufgrund der vielen Teilnehmer in einer Gruppe gestaltete sich das Rennen auf dem Rad allerdings hektisch. „Wir mussten aufpassen, dass es keine Stürze gab. Das ist immer gefährlich in einer so großen Gruppe“, erklärte der 23-Jährige.

Sein größter Fehler passierte ihm im zweiten Wechsel vom Rad in die Laufschuhe. „Als ich mich gebückt habe, um die Schuhe anzuziehen, ist mein Rad auf mich geflogen. Ich musste es nochmals richtig hinstellen und musste nochmals runter, um die Laufschuhe anzuziehen“, sagt er. Sein Missgeschick kostete ihm gleich mehrere Plätze, sodass er etwa an Position 40 auf die fünf Kilometer lange Laufstrecke ging. Aber: Eric Diener zeigte eine starke Leistung beim Laufen: „Ich bin schnell nach vorne gelaufen und habe nach der ersten von drei Runden das Rennen angeführt und die Führung von meinem Bruder übernommen.“

In einer siebenköpfigen Führungsgruppe steuerten die Triathleten Richtung Ziel. Nachdem zwei Konkurrenten abreißen lassen mussten, fand sich der Wurmlinger mit den vier Franzosen auf den letzten Metern wieder. „Ich bin drei Meter hinter ihnen in den Zielkanal reingelaufen, konnte aber einfach nicht so schnell laufen wie sie“, betonte Diener. Er überquerte sechs Sekunden nach dem Sieger Nathan Grayel auf Position fünf das Ziel, was sein bisher bestes Europacup-Ergebnis bedeutete. „Es war sehr eng. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass ich in der Führungsgruppe den Kürzeren gezogen habe. Aber ich hatte ein gutes Rennen und ich bin trotzdem glücklich damit“, sagte er.

Bei seinem Bruder Jan Diener sah der zweite Wechsel deutlich besser aus. Die erste von drei Runden führte er an, konnte sich aber nicht absetzen. Aufgrund des sehr engen Teilnehmerfeldes landete er zum Schluss auf dem 18. Platz in einer Zeit von 52.58 Minuten. Dennoch betrug sein Abstand zum Sieger lediglich 32 Sekunden. „Ich habe eigentlich ein solides und zufriedenstellendes Rennen abgeliefert, obwohl die Platzierung eigentlich etwas anderes aussagt“, so Jan Diener.